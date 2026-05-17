Нов медал в самбото за България в Тбилиси

България спечели още един медал във втория ден на Европейското първенство по самбо и бойно самбо в Тбилиси (Грузия).

Анна-Мария Манушева взе бронз в категория до 65 килограма, където триумфира рускинята Екатерина Дорошенко. На пето място завършиха Борислав Янаков (до 58 кг) и Таня Радулова (до 54 кг).

В първия ден българските състезатели завоюваха пълен комплект медали. Така страната ни завършва на шесто място с четири отличия, а на първа позиция е Русия с 20, от които 13 златни, 3 сребърни и 4 бронзови.

Кирил Пламенов

Снимка: БТА