  
Нов медал в самбото за България в Тбилиси

18.05.2026 09:15

България спечели още един медал във втория ден на Европейското първенство по самбо и бойно самбо в Тбилиси (Грузия).


Анна-Мария Манушева взе бронз в категория до 65 килограма, където триумфира рускинята Екатерина Дорошенко. На пето място завършиха Борислав Янаков (до 58 кг) и Таня Радулова (до 54 кг).


В първия ден българските състезатели завоюваха пълен комплект медали. Така страната ни завършва на шесто място с четири отличия, а на първа позиция е Русия с 20, от които 13 златни, 3 сребърни и 4 бронзови.


Кирил Пламенов


 Снимка: БТА



