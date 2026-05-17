Лекари от водещи столични болници проведоха благотворителен турнир в подкрепа на здравето

В Световния ден за борба с хипертонията стадионът на „Витоша" в Бистрица се превърна в арена на здравето, спорта и солидарността, след като за шеста поредна година ръководството на отбора прие над сто лекари в живописната спортна база в подножието на планината, където се проведе благотворителният турнир „Заедно срещу болестта", организиран от Българския лекарски съюз и УМБАЛ „Св. Анна".

В надпреварата взеха участие 9 отбора от водещи столични болници под мотото „Спортът е най-доброто лекарство". Над 100 лекари и медицински специалисти на УМБАЛ „Св. Анна", УМБАЛ „Софиямед", „Сити Клиник Ортопедия", УМБАЛ „Токуда", УМБАЛ „Лозенец", УМБАЛ „Пирогов", УМБАЛ „Св. Иван Рилски" и УМБАЛ „Света Екатерина" излязоха на терена с ясно послание в подкрепа на активния начин на живот и превенцията на сърдечно-съдовите заболявания.

За втора година събитието подкрепя общинската скрининг програма „ТВОЕТО СЪРЦЕ Е НАША ГРИЖА!", чийто автор е зам.-председателят на Столичния общински съвет д-р Ваня Тагарева. Миналата година турнирът се проведе именно под надслов на програмата, а резултатите от нея говорят сами за себе си: 3 720 безплатни кардиологични прегледа в 25 общински лечебни заведения, установени сърдечно-съдови проблеми при над половината от прегледаните (50,43%) и 2 спасени човешки живота благодарение на навременната диагностика.

„Сърдечно-съдовите заболявания са сред най-сериозните предизвикателства пред общественото здраве. Чрез тази инициатива даваме ясен знак, че превенцията и навременната диагностика спасяват животи. Спортът е мост между медицината и обществото. И именно затова шеста година поред лекарите излизат на терена не само като специалисти, но и като пример", заяви д-р Ваня Тагарева, зам.-председател на Столичния общински съвет.

Шампион в турнира стана отборът на УМБАЛ „Света Екатерина", който спечели правото да избере благотворителната кауза, за която ще бъдат предоставени всички събрани средства от даренията.

На второ място се класира УМБАЛ „Лозенец", а бронзовият медал спечели УМБАЛ „Софиямед".

Бяха връчени и индивидуални награди на най-изявените участници:

Почетен приз: д-р Валентин Пеев, главен секретар на Управителния съвет на Българския лекарски съюз

Най-добър вратар: д-р Слави Бизьоков, УМБАЛ „Токуда"

Най-добър защитник: д-р Карамфил Костянев, УМБАЛ „Св. Анна"

Най-полезен играч: Александър Илиев, УМБАЛ „Св. Анна"

Любимец на публиката: Гюнер Хаджиев, УМБАЛ „Софиямед"

Играч на турнира: Иван Ангушев, УМБАЛ „Лозенец"

Голмайстор: д-р Христо Тунчев, УМБАЛ „Света Екатерина"

Наградите на призовите отбори и индивидуалните отличия бяха връчени от главния секретар на Управителния съвет на Българския лекарски съюз д-р Валентин Пеев и заместник-директора на УМБАЛ „Св. Анна", София, д-р Ивелина Георгиева.

Всички събрани средства от дарения ще бъдат предоставени за благотворителна кауза, избрана от отбора победител.

Кирил Пламенов