  
Когато ни е страх, то е, защото не знаем какво решение да вземем: Бернар Вебер

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12.07.2026 07:07

Когато ни е страх, то е, защото не знаем какво решение да вземем: Бернар Вебер

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Когато ни е страх, то е, защото не знаем какво решение да вземем


Бернар Вербер е френски писател, роден през 1961 г., известен най-вече с научнофантастични и философски романи. Най-популярната му творба е Мравките (1991), която съчетава наука, въображение и разсъждения за човешкото общество. Пише и поредиците Трилогията за боговете и други книги с теми като съзнание, смърт, съдбата и мястото на човека във Вселената.


Мария Пенчева



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Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.

- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…

- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.

- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!

 

 

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