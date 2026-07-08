Когато ни е страх, то е, защото не знаем какво решение да вземем: Бернар Вебер

Когато ни е страх, то е, защото не знаем какво решение да вземем
Бернар Вербер е френски писател, роден през 1961 г., известен най-вече с научнофантастични и философски романи. Най-популярната му творба е Мравките (1991), която съчетава наука, въображение и разсъждения за човешкото общество. Пише и поредиците Трилогията за боговете и други книги с теми като съзнание, смърт, съдбата и мястото на човека във Вселената.
Мария Пенчева
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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
Любознателната Ви природа ще Ви насочи към интересни