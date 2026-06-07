  
11.06.2026 17:06

Външната министърка със скандално голо рамо и бедро посрещна турския си колега: ФОТО НА ДЕНЯ

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Външният министър на Турция Хакан Фидан беше посрещнат от българската си колега в предизвикателно и скандално облекло - голи рамене и бедра. Биоложката, която премиерът Радев наложи за поста на дипломат №1 без никаква обосновка със сигурност би трябвало да съзнава, че това не е просто липса на всякаква идея за допустимост и протокол в която и да било държава.


Но когато става въпрос за посрещане на външния министър на мюсюлманска страна, от която очакваме да ни опрости милиарди евро по договора с Боташ, сключен от служебния кабинет на Радев преди 3 години, това е истински скандал и много повече от глупаво предизвикателство.


Външният министър, може би и не съвсем случайно, по този начин минира и цялата международна конференция за сътрудничество в райноа, организирана от президента Йотова, заради която Хакан Фидан е тук. Напомняме, че той е бивш шеф на тайните служби на Турция и знае изключително много за кирливите ризи на българския елит. Това скандално поведение на външния ни министър, освен че прави отвратително впечатление, създава и огромни проблеми за държавата.


Достатъчен повод за незабавна оставка.


 


Борис Ангелов 


 



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  • 002 Anonimen 12.06.2026 00:12

    Да викне и хартиската Мария Бакалова да покаже и тя дамска превръзка

  • 001 Anonimen 12.06.2026 00:08

    Жалка работа, великата научна работничка открила с още 13 колеги страхотния факт, че като боледуваш от инфекциозно заболяване , след това за известно време имунната ти система има затруднения - супер откритие, което и баба знае.Сега какво смята да открие освен голо рамо и бедро, тя си знае.Да му пусне и бангаранга на човека, голо гостоприемство...

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