Външната министърка със скандално голо рамо и бедро посрещна турския си колега: ФОТО НА ДЕНЯ

Външният министър на Турция Хакан Фидан беше посрещнат от българската си колега в предизвикателно и скандално облекло - голи рамене и бедра. Биоложката, която премиерът Радев наложи за поста на дипломат №1 без никаква обосновка със сигурност би трябвало да съзнава, че това не е просто липса на всякаква идея за допустимост и протокол в която и да било държава.

Но когато става въпрос за посрещане на външния министър на мюсюлманска страна, от която очакваме да ни опрости милиарди евро по договора с Боташ, сключен от служебния кабинет на Радев преди 3 години, това е истински скандал и много повече от глупаво предизвикателство.

Външният министър, може би и не съвсем случайно, по този начин минира и цялата международна конференция за сътрудничество в райноа, организирана от президента Йотова, заради която Хакан Фидан е тук. Напомняме, че той е бивш шеф на тайните служби на Турция и знае изключително много за кирливите ризи на българския елит. Това скандално поведение на външния ни министър, освен че прави отвратително впечатление, създава и огромни проблеми за държавата.

Достатъчен повод за незабавна оставка.

Борис Ангелов