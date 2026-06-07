Защо даваме източната си граница на концесия на Турция, ако Боташ е добра сделка?

Предизборно концесията на тотото беше обявена от победителите във вота за престъпление, въпреки че щеше да донесе в пъти по-голямо финансиране за българския спорт и в пъти по-големи печалби за милиони българи, които пускат фишове, освен достъп до Евроджакпот, който 2 пъти в седмицата дава над 17 милиона евро, а веднъж в месеца и по над 100 000 000 евро. Вероятно, защото близката до ПБ Весела Лечева и други спосори имат сериозни връзки с хазартния бизнес.

МЕЖДУ ДРУГОТО, РЕГИОНАЛНИЯТ МИНИСТЪР ШИШКОВ, ВМЕТНА В ТВ ИНТЕРВЮ, ЧЕ СМЕ ЩЕЛИ ДА ДАВАМЕ НА КОНЦЕСИЯ НОВИ МАГИСТРАЛИ. 3 ДНИ, СЛЕД КАТО С ГОЛО РАМО И ГОЛО БЕДРО (НА ТУРСКИ „БАДЖАК”) ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА ПРИЕ КОЛЕГАТА СИ ХАКАН ФИДАН. Т.Е. ПОКАЗА СЕ ГОТОВА НА ВСИЧКО СПОРЕД КОНТЕКСТА. А ПРЕМИЕРЪТ РАДЕВ НЕ КАЗА НИЩО НА ПОСТАВЕНИТЕ УСЛОВИЯ ОТ ГОСТА, СРЕД КОИТО ИЗГРАЖДАНЕ НА МАГИСТРАЛА ЧЕРНО МОРЕ.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА? ПЪРВО, ОТДАВАМЕ НА КОНЦЕСИЯ ИЗТОЧНАТА СИ ГРАНИЦА, КАКВАТО НА ПРАКТИКА ПРЕДСТАВЛЯВА МАГИСТРАЛА ЧЕРНО МОРЕ, НА БИВШИТЕ НИ ПОРОБИТЕЛИ И ЮГОИЗТОЧНИ СЪСЕДИ.

КОЙТО МАЛКО ОТ МАЛКО РАЗБИРА ОТ ПОЛИТИКА, Е НАЯСНО, ЧЕ ПРИОРИТЕТ НА НАТО Е ПЪТЯТ АМ ТРАКИЯ – МАЛКО ТЪРНОВО.

КОЙТО ОЩЕ МАЛКО РАЗБИРА, ЗНАЕ, ЧЕ ЕС НЕ ДАВА ТОКУ-ТАКА ГРАНИЦИТЕ СИ, ОСОБЕНО НА БИВШИ ИМПЕРИИ И РЕГИОНАЛНИ СИЛИ, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ДУБЛИРАЩИ МОРСКИТЕ ВЪНШНИ ОЧЕРТАНИЯ НА ЕВРОСЪЮЗА.

Възникват и още въпроси като например законно ли е това?

АКО УТРЕ ТУРЦИЯ „СИ” ПОИСКА ОБЩИНИТЕ ЦАРЕВО, ПРИМОРСКО, СОЗОПОЛ И ДРУГИТЕ ДО ДУРАНКУЛАК И ПОНЕЧИ ДА ГИ ВЗЕМЕ, КАК ТОЧНО НИЕ ЩЕ Я СПРЕМ?

МОЖЕ ЛИ, ОСВЕН СЪС СИЛА ТОВА ДА СТАНЕ И ПОД ФОРМАТА НА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМИ ОКОЛО МАГИСТРАЛАТА?

ТАКА САЩ НАПРИМЕР НАВРЕМЕТО СА ОВЛАДЕЛИ КОСТА РИКА И ПАНАМА – ТЕХНИ ЧАСТНИЦИ ВЗЕЛИ КОНЦЕСИЯТА ЗА ЖП ОТ ЕДИНИЯ ДО ДРУГИЯ ОКЕАН, А В ПОЛОСАТА НАОКОЛО КУПИЛИ ЗЕМИТЕ, ТА НАСАДИЛИ БАНАНИ. ЖП ЛИНИЯТА ВСЪЩНОСТ ОБСЛУЖВАЛА ИМЕННО ТЕЗИ ПЛАНТАЦИИ С ПАРИТЕ ОТ КОИТО ОТТОГАВА И ДОСЕГА ЩАТИТЕ КОНТРОЛИРАТ КОЙ ЩЕ БЪДЕ ПРЕЗИДЕНТ И КОЙ ДЕПУТАТ В ТЕЗИ ДЪРЖАВИ. А ТЕ СА СРЕД МАЛКОТО В СВЕТА, КОИТО – НЕ Е СЛУЧАЙНО – НЯМАТ СОБСТВЕНИ АРМИИ. КОГАТО НЯКОЙ НЕ ИМ ХАРЕСВА, ГО СВАЛЯТ.

ОЩЕ ПО-ИНТЕРЕСНОТО Е КАК И КОЛКО ЩЕ СЕ ТАКСУВА ПРЕМИНАВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ И НАШИТЕ СТОКИ ПО ТАЗИ ЧУЖДА МАГИСТРАЛА НА НАША ЗЕМЯ? Ще ни пита ли изобщо някой и как ще се отрази на без друго разчитащата предимно на военно производство до скорошното спиране на войната в Украйна родна икономика.

И КОЛКО ПЪК ДА Е ИЗГОДНА СДЕЛКАТА С БОТАШ, ЩОМ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ТУРЦИЯ, ОСВЕН ДЪЛЖИМИИТЕ НАД 550 000 ЕВРО ДНЕВНО – НАД 180 МИЛИОНА ЕВРО ГОДИШНО, КОИТО НЕ ПЛАЩАМЕ, ЩЕ Й ДАДЕМ ДА ИЗКАРВА МИЛИАРДИ И ОТ БЪДЕЩАТА МАГИСТРАЛА ЧЕРНО МОРЕ НА НАШ ГРЪБ, УСПОРЕДНО ЗАВЛАДЯВАЙКИ БЕЗ БОЙ НАШАТА И НА ЕС ГРАНИЦА. ЗА ДА НЕ НИ СЪДИ.

Може би пък точно това да са онези митични 500 МИЛИАРДА ЕВРО (ПРИ 5 ПЪТИ ПО-МАЛЪК ЦЯЛОСТЕН БВП НА СТРАНАТА), които явно напеченият от жегата министър Шишков щял да спира да бъдат откраднати.

ЛОГИЧНО ВЪЗНИКВА И ОЩЕ 1 ВЪПРОС:

КОЙ, КОЛКО И С КАКВО Е ЗАВИСИМ ОТ КОМШИИТЕ, ТА ИЗОБЩО ДА МУ ХРУМВАТ ПОДОБНИ ПРОЕКТИ КАТО ТУРСКА АМ ЧЕРНО МОРЕ?

БОРИС АНГЕЛОВ