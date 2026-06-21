  
Шофьор блъсна 3-ма работници от АПИ, единият е с опасност за живота

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20.06.2026 18:46

Кола блъсна 3-ма работници от АПИ, единият е с опасност за живота

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Трима работници от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на околовръстния път на Ботевград в посока София, съобщиха от МВР.


И тримата са откарани в болница. С опасност за живота е 50-годишният работник на АПИ, пострадал при катастрофата. Това съобщиха за БТА от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Св. Анна" в София.


Мъжът е с тежки фрактури на двете подбедрици, обясниха от лечебното заведение.


Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 ч.


 Наталия Каменова



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