Конгресът на САЩ ще разпитва Бил Гейтс за връзките му с Джефри Епстийн

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс ще даде показания пред разследващите от Комисията по надзор към Камарата на представителите на САЩ във връзка с отношенията му с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Изслушването ще се проведе при закрити врата и е част от продължаващо разследване на контактите между двамата. Засега срещу Гейтс няма обвинения за участие в престъпната дейност на Епстийн, която включва сексуална експлоатация и злоупотреби с непълнолетни момичета.

Темата отново излезе на преден план по-рано тази година по време на вътрешна среща на Фондация "Гейтс". Тогава Гейтс се извини за продължителните си контакти с Епстийн. Разсекретените досиета показаха негови снимки в компанията на млади жени, което предизвика нови въпроси относно характера на тези отношения.

По време на срещата милиардерът призна и за няколко извънбрачни връзки, но заяви, че никога не е прекарвал време с жертвите на Епстийн.

От разсекретените досиета на Епстийн стана ясно, че Бил Гейтс искал съвет за антибиотик, който възнамерявал тайно да даде на Мелинда, за да не ѝ предаде болест, която според твърденията е получил след полов контакт с рускини.

Според публикувани по-рано електронни писма Епстийн е предлагал съдействие за набиране на средства в подкрепа на благотворителните инициативи на Фондация "Гейтс". Документите показват също, че той е провел срещи с високопоставени служители на организацията, въпреки че между двете страни така и не е започнало официално сътрудничество.

Тези контакти са осъществени години след като Епстийн вече е бил осъден през 2008 г. по дело, свързано със сексуални престъпления срещу непълнолетно лице.

Допълнително внимание привлича информацията, че част от най-близките съветници на Гейтс са поддържали връзка с Епстийн до 2019 г., когато той почина в затвора в очакване на нов съдебен процес.

Конгресменката Ясамин Ансари заяви, че разследването цели да осигури отговорност за влиятелните фигури и да даде отговори на пострадалите. "Никой не стои над закона, независимо от властта, политическата принадлежност или богатството си", заяви Ансари.

Конгресменът Сухас Субраманям посочи, че комисията се интересува от реалния мащаб на отношенията между Гейтс и Епстийн. Сред въпросите е и дали Епстийн е разполагал с компрометираща информация за основателя на Microsoft.

Случаят представлява поредното предизвикателство за Фондация "Гейтс", която управлява активи за десетки милиарди долари и е сред най-влиятелните благотворителни организации в света. През последните години ролята на фондацията в международното здравеопазване и хуманитарната помощ нарасна допълнително, особено след съкращаването на част от програмите за външна помощ на САЩ.

Мария Пенчева