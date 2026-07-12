Антиолигархичният бг кабинет избута боса на Лукойл и КГБ-агента +Кирил от ЕС-санкциите

Руският патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов са отпаднали от санкционния списък на ЕС. За това съобщава в. "Украинска правда". Твърди се, че изключването му е поискано от България, а сред останалите промени се посочва и отпадането на санкции срещу основателя на „Лукойл“ Вагит Алекперов по настояване на Италия.

Българският премиер Румен Радев заяви преди три седмици в Брюксел, че ще наложи вето върху 21-ия пакет от санкции срещу Русия заради включването на Кирил и Алекперов в него, а по-късно, че ще изразят резерви при гласуването.

Според "Украинска правда" промени ще има и в забраната за влизане в ЕС на воювали в Украйна руски военни. Срещу нея възразяват Франция и Италия с мотив, че тя ще усложни работата на консулските служби при издаването на шенгенски визи, както и в ограниченията за внос на риба.

Очаква се ЕС да направи редица компромиси, за да бъде постигнато съгласие между държавите членки – включително по въпросите за руски военни, вноса на руска риба и ограниченията за руския втечнен газ.

С тях, според вестника, който се позовава на дипломати в Брюксел, санкционният пакет може да бъде приет още в понеделник от външните министри на ЕС.

Новият, 21-ви пакет със санкции на Европейския съюз срещу Русия може да бъде одобрен на 13 юли, но в по-смекчен вариант.

Кирил Пламенов