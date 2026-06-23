Искахте ски зоната на Мальовица да бъде достъпна за всички, а не да пустее.
Започнахме да я възраждаме.
✔ С всички необходими разрешителни.
✔ По всички правила.
✔ За спорта и децата.
Сега искат да спрем.
Мальовица има нужда от развитие, а не от ново изоставяне!
Новият четириседалков лифт се изгражда, модернизирайки старото ски съоражение, запазвайки трасето на съществуващия влек с неговите габарити. Не се предвижда изсичане на дървесна растителност. Запазва се разположението на стълбовете.
Проектът не носи вреда на околната среда, тъй като е свързан със замяна на износени елементи, подмяна на морално остарели такива и осигурява безопасни условия за ползване.
Подкрепете развитието! Подпишете петиция тук!
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