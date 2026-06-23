  
Мальовица има нужда от развитие, а не от ново изоставяне

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23.06.2026 16:32

Мальовица има нужда от развитие, а не от ново изоставяне

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Искахте ски зоната на Мальовица да бъде достъпна за всички, а не да пустее.


Започнахме да я възраждаме.


✔ С всички необходими разрешителни.


✔ По всички правила.


✔ За спорта и децата.


Сега искат да спрем.


Мальовица има нужда от развитие, а не от ново изоставяне!


Новият четириседалков лифт се изгражда, модернизирайки старото ски съоражение, запазвайки трасето на съществуващия влек с неговите габарити. Не се предвижда изсичане на дървесна растителност. Запазва се разположението на стълбовете.


Проектът не носи вреда на околната среда, тъй като е свързан със замяна на износени елементи, подмяна на морално остарели такива и осигурява безопасни условия за ползване.


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