Maybach пуска 155-метрова гигаяхта с частен клуб за 300 членове

Проектиран да бъде възхищаван от всеки ...

Луксозната марка Mercedes-Maybach направи нова стъпка към реализирането на амбициозния си проект за плаващ клуб за членове, след като обяви, че германската корабостроителница Lloyd Werft Bremerhaven ще изгради гигаяхтата Beyond Horizons, която ще бъде дом на новия Maybach Ocean Club, съобщи robbreport.com.

С дължина от около 155 метра (508 фута), плавателният съд ще предлага на своите членове луксозно настаняване, гурме ресторанти, първокласни уелнес съоръжения и разнообразни водни развлечения.

„Днес отбелязваме ключов момент за Maybach Ocean Club, тъй като преминаваме от визия към строителство“, заяви съоснователят и управляващ директор на проекта Matthias Bosse. По думите му корабостроителницата в Бремерхафен носи дългогодишни традиции в германското инженерство, прецизност и дискретност.

Проектът е разработен съвместно с яхтените специалисти Splendid Sea и германското бюро за военноморска архитектура Dölker + Voges. Дизайнът съчетава характерната стилистика на Maybach с разпределение, типично за суперяхта.

На борда ще има 30 еднакви апартамента с площ от близо 74 квадратни метра всеки, като всички ще разполагат със собствен балкон. Допълнителни шест каюти в предната част на яхтата ще бъдат предназначени за приятели и семейства на членовете. Максималният капацитет е 72 души, което според компанията създава атмосфера по-близка до суперяхта, отколкото до круизен кораб.

Интериорът е вдъхновен от дизайнерския език на Maybach – издължени форми, скулптурни повърхности и характерни розово-златисти акценти. Емблемата на марката също ще бъде поставена на носа на плавателния съд.

Разположените на няколко нива палуби ще осигуряват над 4600 квадратни метра пространство с панорамни гледки към океана. В кърмовата част ще бъде разположен плажен клуб в стил марина с голям двуетажен инфинити басейн, тикови тераси и платформа за директен достъп до морето и водните играчки на борда.

Членството в Maybach Ocean Club ще бъде организирано чрез модел на частична собственост. Общо 300 съсобственици ще получат право да прекарват по четири седмици годишно на яхтата, включително достъп до частните апартаменти, консиерж услуги, специално подбрани културни събития и ексклузивни пристанища. Предвижда се маршрутите да включват Mediterranean Sea през лятото и Caribbean през зимата.

Според Босе същността на проекта не е самият кораб, а общността от 300 души от различни държави, които ще споделят преживявания на борда, във водата и по време на специално организирани екскурзии.

Доставката на Beyond Horizons е планирана за 2029 г., а първото ѝ плаване се очаква скоро след това.

Мария Пенчева