Милиони играчи откриват изгубени съкровища от Американската революция

Популярната мобилна игра „June's Journey“ стартира необичайна инициатива, която може да доведе до реални исторически открития. Създателите на играта призовават милионите си потребители по света да участват във виртуално търсене на безследно изчезнали артефакти от времето на Американската война за независимост, с надеждата някои от тях да бъдат открити и в реалния свят.

„June's Journey“ е безплатна мобилна игра от берлинското студио Wooga, в която играчите влизат в ролята на любителката детектив Джун Паркър, разследваща престъпления в Ню Йорк през 20-те години на миналия век. Заглавието е изтеглено над 50 милиона пъти само от Google Play.

За специалното събитие разработчиците си партнират с историци, музеи, галерии и наследници на някои от първоначалните собственици на изгубените предмети. За ограничен период те са „вградени“ в играта като обекти, които играчите трябва да открият.

Сред най-ценните артефакти е медалът от битката при Каупенс, връчен на генерал Даниел Морган след победата му над британските войски в Южна Каролина през 1781 г. Оригиналът е откраднат от банков трезор през 1818 г. и повече от два века не е виждан.

Освен него играчите ще търсят липсващ герб, гравирано оръдие, британска военна шапка с три щраусови пера и историческа бродерия.

Идеята за инициативата е вдъхновена от истински случай. През 2009 г. унгарският историк на изкуството Гергей Барки гледал със своята дъщеря филма „Стюарт Литъл“, когато забелязал на заден план картина, която се смятала за изчезнала от десетилетия – „Спяща жена с черна ваза“ на художника Роберт Берени.

След като се свързал със създателите на филма, Барки научил, че декоратор е купил платното от антикварен магазин в Калифорния, без да знае истинската му стойност. По-късно картината се върнала в Унгария и била продадена на търг.

Именно този случай кара екипа на Wooga да се запита дали включването на изгубени исторически предмети в популярна интерактивна игра не би могло да помогне за откриването им.

Директорът на „June's Journey“ Бен О'Донъл обяснява пред CNN, че по-голямата част от аудиторията на играта са жени, като тя е особено популярна в САЩ. По думите му 250-годишнината от Американската революция е предоставила отлична възможност за подобна историческа инициатива.

За избора на артефактите Wooga привлича историка Дон Хагист, автор и главен редактор на списанието Journal of the American Revolution. Той се обръща към свои колеги и изследователи, които предлагат редица изчезнали предмети, чието съществуване е документирано, но настоящото им местонахождение остава неизвестно.

Сред тях е и голяма част от кралския герб на крал Джордж III, който някога е украсявал историческата църква „Крайст Чърч“ във Филаделфия – място, посещавано от Джордж Вашингтон и Бенджамин Франклин. Смята се, че по време на революцията патриотите унищожават по-голямата част от герба, а само една трета от него е оцеляла до днес.

В играта присъства още едно от двете гравирани оръдия, предадени след битките при Саратога през 1777 г. По-късно те били използвани за защитата на младите Съединени щати, но изчезнали през 1813 г. след превземането на Огдънсбърг от британски и канадски войски.

Сред останалите изгубени предмети са бродерия, за която се смята, че изобразява разрушеното имение на генерал Уилям Александър (лорд Стърлинг), както и британско червено военно палто, документирано за последно през 1901 г. в семейна къща в щата Кънектикът.

Играта съдържа само част от издирваните предмети, но на специална интернет страница са публикувани още множество изчезнали артефакти, за които играчите могат да научат повече.

Всеки, който смята, че е попаднал на някой от предметите, ще може да изпрати информация чрез специален канал. Дон Хагист лично ще разглежда сигналите и при необходимост ще ги предоставя на експерти за удостоверяване на автентичността.

„Първото нещо, което казвам на хората, е, че никой няма да ги арестува, ако притежават подобен предмет. За нас е важно просто да знаем, че той съществува“, казва историкът.

Според Бен О'Донъл огромната популярност на безплатната игра дава шанс милиони хора да се включат в издирването.

„Когато чуят, че даден предмет е изгубен, мнозина предполагат, че е откраднат. Но е възможно някои от тези артефакти просто да стоят забравени на нечий таван или в малък местен музей. Ако покажем как изглеждат и разкажем историята им, това може да събуди нечий спомен“, посочва той.

Специалното събитие ще бъде достъпно през целия месец юли.

Известният нидерландски разследващ престъпления с произведения на изкуството Артур Бранд, помогнал за откриването на над 200 ценни творби, включително картини на Пабло Пикасо, определя инициативата като „отлична идея“. Според него широкото медийно внимание може действително да помогне някои от изгубените исторически предмети да бъдат открити.

„Най-много ми харесва надеждата, че младите хора ще се заинтересуват от историята, в случая от събитията около 1776 година. Не съм геймър, но с интерес ще следя дали някой от артефактите ще бъде намерен“, казва Бранд.

Източник: https://edition.cnn.com

Кирил Пламенов