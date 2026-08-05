  
На $450-милионна яхта приема посланикът на САЩ в Италия

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08.08.2026 17:00

На $450-милионна яхта приема посланикът на САЩ в Италия

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АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО в Рим се помещава във внушителния „Палацо Маргерита“ – бившата резиденция на една от бившите кралици на Италия. Но тази година най-престижните му събития се проведоха на борда на „Boardwalk“ – суперяхта с дължина 117 метра.


С палубите си от тиково дърво, двете хеликоптерни площадки, басейните, спа центъра и игрището за голф, нейната стойност се оценява на 450 млн. долара. Собственикът ѝ е Тилман Фертита, милиардер от Тексас и дарител на Републиканската партия, назначен за посланик от Доналд Тръмп. Той прекара лятото, в което САЩ отбелязаха 250-годишнината си, плавайки по италианското крайбрежие.


Кирил Пламенов


 


 



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