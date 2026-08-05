На $450-милионна яхта приема посланикът на САЩ в Италия

АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО в Рим се помещава във внушителния „Палацо Маргерита“ – бившата резиденция на една от бившите кралици на Италия. Но тази година най-престижните му събития се проведоха на борда на „Boardwalk“ – суперяхта с дължина 117 метра.
С палубите си от тиково дърво, двете хеликоптерни площадки, басейните, спа центъра и игрището за голф, нейната стойност се оценява на 450 млн. долара. Собственикът ѝ е Тилман Фертита, милиардер от Тексас и дарител на Републиканската партия, назначен за посланик от Доналд Тръмп. Той прекара лятото, в което САЩ отбелязаха 250-годишнината си, плавайки по италианското крайбрежие.
Кирил Пламенов
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Една от най-зловещите природни ...
бТВ Синема 09 август 21:00ч.
Режисьор: Тод Филипс
В ролите: Хоакин Финикс Arthur Fleck Робърт де Ниро Мъри Франклин Зази Битц Софи Дюмон Глен Флешлър
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!
Фокусът ви днес пада върху дома, семейството и личния