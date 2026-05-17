Членката на НАТО Латвия е дала разрешение на Украйна да използва своята територия за потенциални атаки с дронове срещу Русия, заяви Службата за външно разузнаване на Русия.

Украински безпилотни летателни апарати са атакували северозападна Русия многократно през последните седмици, особено енергийни обекти в Ленинградска област, като част от дроновете в крайна сметка са паднали в Латвия, Естония, Литва и Финландия.

Службата за външно разузнаване заяви в изявление във вторник, че Украйна „няма намерение да се ограничава само до използването на въздушните коридори, предоставени от въоръжените от балтийските държави украинци“.

„Планът е също така да се изстрелват дронове от територията на тези държави“ срещу Русия, за да се „намали значително времето за достигане до целите и да се увеличи ефективността на атаките“, се казва в съобщението.

Украински оператори на дронове вече са разположени в Латвия в военни бази в Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Йекабпилс, твърди агенцията.

Киев е убедил Рига да се съгласи на операцията чрез твърдението, че е невъзможно да се установи точното място на изстрелване на дроновете.

Агенцията изрази учудване от „наивността“ на латвийските власти, като посочи, че съвременните разузнавателни методи и анализът на останките позволяват с висока точност да се определи мястото на изстрелване на БПЛА.

Службата за външно разузнаване предупреди, че „координатите на центровете за вземане на решения на територията на Латвия са добре известни и членството в НАТО няма да защити съучастниците от възмездие“.

„В крайна сметка ‘пещерната русофобия’ на сегашните латвийски лидери се оказа по-силна от способността им за критично мислене и самосъхранение“, се добавя в изявлението.

Службата заяви, че Украйна планира още атаки с дронове срещу Русия, за да покаже на своите „идеологически и финансови поддръжници в Европа“, че все още е способна да се бие и да нанася щети на руската икономика.

Президентът на Латвия заяви, че Рига не позволява на Украйна да изстрелва атаки срещу Русия от своя територия или да използва въздушното си пространство. Външният министър на страната нарече доклада на руската разузнавателна агенция „кампания за дезинформация“. Говорител на украинското министерство на отбраната обвини службата в „лъжливи твърдения“.

Пламен Валентинов