Никой не иска да поеме НСлС след оставката на Сарафов

И двамата заместник-директори на Националната следствена служба (НСлС) Ивелина Христова и Илиян Танчев са отказали да поемат временното ръководство на службата. И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова също не е предложила и.ф. директор на НСлС.

Това обяви днес в началото на заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет председателят на Комисията за атестирането и конкурсите Огнян Дамянов.

Така Националната следствена служба към този момент остава без директор, след като постът се освободи преди две седмици, след като Борислав Сарафов подаде оставка, припомня правният сайт "Лекс".

В тази връзка Дамянов заяви, че това, което може да се направи, е да се поиска съгласие за временното оглавяване на НСлС от всички следователи, с изключение на тези, които са членове на КАК, на които им предстои пенсиониране в следващите 6 месеца, както и без Бисерка Стоянова, която в момента е наш представител в Евроюст, и Елена Динева - командирована като преподавател в Националния институт на правосъдието.

Същевременно днес е първото заседание, на което може да се внасят кандидатури за директор на НСлС. Такива не са постъпили.

Според чл. 174 от Закона за съдебната власт директорът на НСлС се избира по предложение на не по-малко от трима от членовете на Прокурорската колегия, както и по предложение на главния прокурор или министъра на правосъдието с мнозинство не по-малко от осем гласа от членовете на ПК на ВСС. Предложенията се правят в две поредни заседания, следващи заседанието, на което е прието решение за откриване на процедурата, и се разглеждат не по-рано от 30 дни след постъпването на последното предложение.

Миналата седмица Огнян Дамянов обяви, че нито членовете на ПК на ВСС, нито и.ф. главният прокурор ще номинират кандидати за поста.

Мария Пенчева