  

Свързани новини

10.06.2026 15:00

Никой не иска да поеме НСлС след оставката на Сарафов

Видян 489 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

И двамата заместник-директори на Националната следствена служба (НСлС) Ивелина Христова и Илиян Танчев са отказали да поемат временното ръководство на службата. И.ф. главният прокурор Ваня Стефанова също не е предложила и.ф. директор на НСлС.


Това обяви днес в началото на заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет председателят на Комисията за атестирането и конкурсите Огнян Дамянов.


Така Националната следствена служба към този момент остава без директор, след като постът се освободи преди две седмици, след като Борислав Сарафов подаде оставка, припомня правният сайт "Лекс".


В тази връзка Дамянов заяви, че това, което може да се направи, е да се поиска съгласие за временното оглавяване на НСлС от всички следователи, с изключение на тези, които са членове на КАК, на които им предстои пенсиониране в следващите 6 месеца, както и без Бисерка Стоянова, която в момента е наш представител в Евроюст, и Елена Динева - командирована като преподавател в Националния институт на правосъдието.


Същевременно днес е първото заседание, на което може да се внасят кандидатури за директор на НСлС. Такива не са постъпили.


Според чл. 174 от Закона за съдебната власт директорът на НСлС се избира по предложение на не по-малко от трима от членовете на Прокурорската колегия, както и по предложение на главния прокурор или министъра на правосъдието с мнозинство не по-малко от осем гласа от членовете на ПК на ВСС. Предложенията се правят в две поредни заседания, следващи заседанието, на което е прието решение за откриване на процедурата, и се разглеждат не по-рано от 30 дни след постъпването на последното предложение.


Миналата седмица Огнян Дамянов обяви, че нито членовете на ПК на ВСС, нито и.ф. главният прокурор ще номинират кандидати за поста. 


Мария Пенчева



Етикети
, ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Брад Пит трябва да оцелее в дивата природа на Аляска

Брад Пит трябва да оцелее в дивата природа на Аляска

Брад Пит се е занимавал със състезателни ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 07 юни 21:00ч.

В сърцето на морето 2015 г. ‧ Приключенски филм/Екшън ‧ 2 ч 2 мин

Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон

виц на деня

Диня и жена не се избират. Това си е чист късмет!

към хороскоп хороскоп

водолей

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки