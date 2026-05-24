Обичам България, а Яна Радева е истинска звезда: Валеска Гризбах с Наградата на журито в Кан

Защо винаги снимате у нас, както и филма си Мечтаното приключение, който е в конкурса за Златната Палма в Кан, връчвана довечера?

Обичам България! Още от миналия ми филм Western, който също снимах у вас. Искам да открия за мнозина тази част на Европа. Има още много за показване. Хората много ми помагат. Много са открити дори при разговори за проблема с трафика на хора, който е тема във филма. Смятам го за логичен бизнес.

Работите с непрофесионални актьори, защо?

Яна Радева е истинска звезда и икона за филма. Много се смеехме преди снимки. А на тях непрофесионалистите бяха по-концентрирани от професионали. И Яна, и Стойчо, и Сюлейман.

Борис Ангелов, Кан

спец.пратеник на 19'