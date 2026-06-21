Оставка на Стармър в понеделник: Обзървър

Британският премиер Киър Стармър се очаква да обяви оставката си в понеделник и да представи график за организирано оттегляне от поста, съобщи вестник The Observer, цитиран от Reuters.

Според публикацията Стармър е обсъждал политическото си бъдеще със съпругата си в официалната премиерска резиденция Чекърс през уикенда, а високопоставени представители на управляващата Лейбъристка партия очакват ясно изявление за намеренията му още в началото на новата седмица.

Правителствен източник обаче заяви пред Reuters, че премиерът остава съсредоточен върху управлението на страната и няма промяна в позицията му. Самият Стармър заяви в петък, че ще се противопостави на всеки опит за оспорване на лидерството му и призова партията да избегне вътрешни конфликти.

Натискът върху британския лидер се засили след поредица от политически сътресения и спад в подкрепата за Лейбъристката партия. Значителен брой депутати вече публично настояват той да се оттегли или поне да посочи срок за напускането си.

За най-вероятен негов наследник се смята Анди Бърнам, който наскоро спечели място в парламента и се разглежда като водещ претендент за лидерския пост в партията. Друг възможен кандидат е Уес Стрийтинг, който вече е заявил готовност да участва в евентуална надпревара за ръководството на лейбъристите.

Към момента няма официално потвърждение, че Стармър действително ще подаде оставка. Информацията се базира на публикацията на The Observer, докато от правителството продължават да твърдят, че премиерът остава фокусиран върху изпълнението на задълженията си.

Пламен Валентинов