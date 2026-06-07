ПБ предлага бивш служебен министър за подуправител на НЗОК

Министърът на здравеопазването в двете служебни правителства с премиер Гълъб Донев - д-р Асен Меджидиев, е номиниран за подуправител на НЗОК от "Прогресивна България".
Това е първата издигната кандидатура, а днес е последният ден от срока за номинации.
Управителят на здравната каса Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров подадоха оставки преди седмица.
"За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата", обясни Стефановски. "Без политическо доверие управлението е немислимо", мотивира се и Мавров.
Кирил Пламенов
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Само този от цялото МЗ е истински лекар, другите са чантаджии.
бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!