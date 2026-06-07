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17.06.2026 15:59

ПБ предлага бивш служебен министър за подуправител на НЗОК

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Министърът на здравеопазването в двете служебни правителства с премиер Гълъб Донев - д-р Асен Меджидиев, е номиниран за подуправител на НЗОК от "Прогресивна България".


Това е първата издигната кандидатура, а днес е последният ден от срока за номинации.


Управителят на здравната каса Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров подадоха оставки преди седмица.


"За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата", обясни Стефановски. "Без политическо доверие управлението е немислимо", мотивира се и Мавров.


Кирил Пламенов



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  • 001 Anonimen 17.06.2026 19:47

    Само този от цялото МЗ е истински лекар, другите са чантаджии.

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