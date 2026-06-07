ПБ предлага бивш служебен министър за подуправител на НЗОК

Министърът на здравеопазването в двете служебни правителства с премиер Гълъб Донев - д-р Асен Меджидиев, е номиниран за подуправител на НЗОК от "Прогресивна България".

Това е първата издигната кандидатура, а днес е последният ден от срока за номинации.

Управителят на здравната каса Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров подадоха оставки преди седмица.

"За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата", обясни Стефановски. "Без политическо доверие управлението е немислимо", мотивира се и Мавров.

Кирил Пламенов