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02.07.2026 16:02

Почина актьорът Йосиф Сърчаджиев

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Актьорът Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли, съобщи дъщеря му Ана Сърчаджиева.


Опелото е било днес, в тесен кръг, по изрично желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието в българския културен живот.


 Нашият живот е такъв. С любов да се срещаш към смъртта и да отиваш към онзи свят, който е най-красивото нещо. Оня свят. Не бойте се! Няма страшно. И това не е тъжно. Тъжното е реалността. А над реалността е красотата. Това казва пред БТА Йосиф Сърчаджиев по повод премиерата на филма „Януари“ (2023).


Той е роден на 2 май 1945 г. в София, в семейството на проф. Стефан Сърчаджиев – дългогодишен режисьор в Народния театър „Иван Вазов“, и Анна Фаденхехт – дъщеря на юриста и политик Йосиф Фаденхехт.


Първите му театрални прояви са в организирания от него и двамата му братя, Богдан и Николай, домашен театър „101 дупки“ – на толкова места е скъсано пердето, което използват за „официална“ завеса. „Правехме и куклено шоу с куклите, които баща ни донесе от Чехия. Това ни помогна да увеличим цените на билетите. А когато дойде телевизията, бях между първите деца, които участваха в предаванията „на живо“, спомня си актьорът.


Първият филм, в който се снима Йосиф Сърчаджиев, е „Наша земя“ (1952) на баща му Стефан Сърчаджиев. На 16 години Йосиф Сърчаджиев участва във филма „Хроника на чувствата“ със сценарист Тодор Монов и режисьор Любомир Шарланджиев.


За пръв път се качва на сцената през 1960 г. в Народния театър, тогава е 15-годишен. Представлението е „Сирано дьо Бержерак“ на Едмон Ростан, а постановката е на Стефан Сърчаджиев.


Бъдещият актьор се увлича от история, археология, геология и кинооператорско майсторство. След завършване на гимназия той започва работа в киноцентъра като осветител, но скоро постъпва в казармата, където театралната самодейност го привлича и той играе няколко роли в Дома на народната армия, в Ямбол. Там се запознава и с бъдещата си съпруга Райна Томова – тогава актриса в местния драматичен театър. По-късно Райна Томова се насочва към писането и режисурата. Нейни са сценариите за филмите „Адаптация“ и „Дубльорът“.


За съпругата си Йосиф Сърчаджиев споделя, че тя е „енергийният двигател, събирателната сила и режисьорът зад кадър на тяхното семейство“. Ако не беше Райна, нямаше да ме има. Тя ме е създала като личност, казва той.


Йосиф Сърчаджиев завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ (днес НАТФИЗ) през 1969 г. при проф. Моис Бениеш, Елка Михайлова и Апостол Карамитев.


Професионалната му кариера започва в Драматичния театър „Стефан Киров“ в Сливен, където работи от 1969 до 1972 г. Дебютира в пиесата „Слуга на двама господари“. От 1971 до 1973 г. работи в студията за игрални филми „Бояна“, а от 1973 до 1993 г. е в театър „Българска армия“


Кирил Пламенов


 



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