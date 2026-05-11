Почина легендарният актьор от Междузвездни войни Майкъл Пенингтън

Британският актьор Майкъл Пенингтън, известен с ролята си на Мофф Джерджерод в „Междузвездни войни: Епизод VI – Завръщането на джедаите“, е починал на 82-годишна възраст.

Новината за смъртта му беше потвърдена от британския вестник The Telegraph. Причината за кончината му не се съобщава.

Пенингтън има дългогодишна и успешна кариера в театъра, но за широката публика остава най-разпознаваем с участието си в оригиналната трилогия на „Междузвездни войни“. Една от най-запомнящите се сцени с неговия герой е моментът, в който Дарт Вейдър го смъмря за бавното изграждане на втората Звезда на смъртта.

Сред останалите му екранни роли са участие във филмовата версия на „Хамлет“ от 1969 г., режисирана от Тони Ричардсън, както и превъплъщението му в бившия лидер на Лейбъристката партия Майкъл Фут във филма „Желязната лейди“ редом до Мерил Стрийп.

През последните години Пенингтън участва и в сериалите „Raised by Wolves“, „Endeavour“, „Father Brown“ и „Silent Witness“. По-рано в кариерата си се снима и в телевизионния филм „Завръщането на Шерлок Холмс“.

Голямата му страст обаче остава театърът. Той започва кариерата си в Кралската шекспирова трупа, а по-късно става съосновател на Английската шекспирова компания. През годините изпълнява множество класически роли, включително в постановки на „Хамлет“ и пиесите за крал Хенри.

Наталия Каменова