11.05.2026 15:02

От днес лоялната програма Kaufland Card става Kaufland Card XTRA

Луканка, кафе, безалкохолни напитки и перилни препарати за 1 евроцент очакват притежателите на обновената лоялна програма Kaufland Card XTRA


Повече отстъпки, купони с персонални предложения, лоялни точки за допълнителни атрактивни услуги и продукти за 0,01 € очакват всички собственици на лоялната програма на Kaufland, която от днес е с обновена идентичност и ново име – Kaufland Card XTRA.


С трансформацията в Kaufland Card XTRA лоялната програма надгражда своите функционалности, предоставяйки на клиентите реални възможности за спестяване и допълнителни ползи при всяко пазаруване.


Програмата вече има над 2 милиона регистрирани потребители, като повече от 1 милион от тях я използват активно всеки месец. Всяка седмица клиентите разполагат с над 30 оферти и купони с персонализирани атрактивни отстъпки, които могат да активират директно през мобилното приложение. 


Преминаването към модернизираната версия на приложението ще бъде автоматично за всички настоящи притежатели на Kaufland Card и не изисква предприемане на допълнителни действия. 


Във връзка с официалния старт на Kaufland Card XTRA ритейлърът е подготвил серия от специални предложения за своите лоялни клиенти. 


Луканка, капсули за кафе, безалкохолни напитки, перилни препарати и много други атрактивни предложения на цена от 1 евроцент очакват притежателите на обновената лоялна програма на Kaufland. Новата секция XTRA продукти за 0,01 € ще се обновява с нови предложения всеки месец, като първата валидност ще е от 11.05. до 30.06.2026.  В нея всеки може да обмени събраните си точки за избрани продукти на символична цена. От 1-ви януари 1 лоялна точка се начислява за всяко похарчено 1 евро, докато преди съотношението беше 1 точка за 5 лева. 


От Kaufland са подготвили още неустоими предложения с валидност до края на тази седмица. Клиентите могат да активират купони с намаления от над 50% на свински врат без кост, краве сирене, розови домати и захар. Намаление над 30% има за множество продукти от различни категории като сирена, напитки и сладоледи. 



За Kaufland България:


Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки.  Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от над 7900 служители. През 2026 г. компанията разполага със 71 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1.6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.


 



