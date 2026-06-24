Радев опроверга вицето си за МРЗ и си приписа връщането на Невзоров

Два часа, след като стана ясно, че финансовият министър Гълъб Донев е изпратил официално по ведомствата указания за новия бюджет, включително за замразяване на минималната работна заплата до 2028 г. с бюджета, който пак той вчера обяви, че внася идната сряда на 1 юли, премиерът Радев опроверга своето вице. Той естествено не даде обяснение откъде ще се компенсира тази огромна разлика в сметките на държавните пари, при положение, че В МОМЕНТА, НЕ ПРИ ДРУГО УПРАВЛЕНИЕ, РАЗХОДИТЕ НАРАСТВАТ С 14% ПРИ РАСТЕЖ НА ПРИХОДИТЕ ТОЧНО НАПОЛОВИНА - 7%. "Минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Това заяви министър-председателят Румен Радев. Премиерът обясни, че когато започне разглеждането на следващия Бюджет 2027 през месец август на среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. Във връзка с украинския гражданин Олег Невзоров, който сам се върна в България, докато толкова медийният вътрешен министър и бодигардът на Радев - нов шеф на ДАНС, уж го търсеха, Радев си приписа появата на основателя на КУБ Корпорация, свързана с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, Той заяви: „Нашите служби имаха информация за негово намерение да влезе обратно в България. Ще използвам един авиационен термин – той беше прихванат още на влизането на границата, въпреки че е Шенгенска граница и няма КПП, но той беше прихванат и съпровождан и до София, където даде показания, след това ескортиран и до Варна, където все още дава своите показания."