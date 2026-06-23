Радев отрече кабинетът да замразява минималната работна заплата до 2028 г.

Кабинетът “Радев” няма да замрази минималната работна заплата на 620,20 евро до 2028 г. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти.
Решението е в разрез с действащата формула в Кодекса на труда, според която минималната заплата се определя ежегодно като 50% от средната за последните 12 месеца, за които има официални данни.
"Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година", коментира премиерът.
"Не, няма да бъде замразявана", категоричен бе Румен Радев.
Припомняме, че по-рано се разпространи информация, че кабинетът ще замрази минималната работна заплата до 2028 година.
Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев съобщи пред журналисти, че са изпратени писма до първостепенните разпоредители с бюджет. "Така че това, което сме дали като указания, трябва да бъде изпълнено", каза той.
На въпрос за проектобюджета и за това дали има предложение за замразяване на минималната заплата, Донев отговори единствено, че предстоят преговори със социалните партньори.
Кирил Пламенов
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