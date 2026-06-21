Разказ на млад писател от Русе стана задача на НВО по БЕЛ

Младият писател от Русе Христо Раянов се оказа в центъра на вниманието, след като неговият разказ беше избран за задача №18 на националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците.
„Разбрах, докато бях в Русенския университет. След това ме заля вълна от коментари, разговори по телефона и съобщения“, разказа той, предава NOVA.
Авторът признава, че е поласкан, но и притеснен, тъй като всяка година текстовете за преразказ предизвикват различни реакции. Засега обаче отзивите са предимно положителни.
В основата на историята стои морален избор. Главният герой Осен печели мечтана награда по нечестен начин, но решава да признае истината. „Нещо, което е по-близко до всички нас, а именно изборът, който трябва да направим - дали да тръгнем по лесния път или по правилния път“, обясни Раянов.
Раянов смята, че литературата трябва да достига до хората и определя включването на негов текст в изпита като доказателство, че е бил разбран от читателите. „Аз не харесвам ореола на неразбрания творец. Ако си творец, трябва да бъдеш разбран. Призванието ти е да стигнеш до хората, а не да ги отблъснеш“, коментира той.
Въпреки притесненията си дали разказът не е затруднил част от учениците, авторът е убеден, че те сами държат бъдещето си в ръце, точно както героят в неговата история.
Кирил Пламенов
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