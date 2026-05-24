Русия удари с Орешник край Киев: Украински медии

Украински медии и Telegram канали разпространиха видеа, показващи групи от ярки обекти, които бързо се спускат от небето. Според тях кадрите показват използването на руската хиперзвукова ракета със среден обсег „Орешник“ срещу неуточнена цел в град Бяла Църква, близо до украинската столица Киев. Москва все още не е потвърдила официално използването на своята най-нова система.

Последните кадри наподобяват видеата, разпространени през януари, когато Русия използва системата „Орешник“ при удар по украински авиационен завод в Лвов, който е ремонтирал и обслужвал бойни самолети и е произвеждал далекобойни дронове.

Ракета „Орешник“ е била използвана при удар по град Бяла Църква, е заявил в неделя говорителят на украинските Военновъздушни сили Юрий Игнат, цитиран от местни медии. По думите му тя е била изстреляна от полигона „Капустин Яр“ в Южна Русия.

Съобщеният удар идва, след като руският президент Владимир Путин е наредил на Министерството на отбраната „да представи предложения“ за отговор на украинска атака с дронове срещу общежитие на педагогически колеж в Луганската народна република, при която са загинали 21 души, предимно тийнейджърки, а 42 са били ранени.

По-рано посолството на САЩ в Киев предупреди американските граждани за „потенциално значителна въздушна атака“, която може да се случи в рамките на 24 часа, и ги призова да бъдат готови незабавно да потърсят убежище при въздушна тревога.

Общежитието, част от Старобелския колеж към Луганския педагогически университет, е било ударено от няколко вълни украински дронове, докато студентите са спели вътре в петък, в това, което Москва нарече умишлен „терористичен акт“.

Губернаторът Леонид Пасечник обяви 24 и 25 май за дни на траур, като нарече атаката „чисто зло“ и заяви, че отговорните трябва да понесат „заслужено и неизбежно наказание“.

Украинските власти също така съобщиха за десетки попадения от ракети и дронове в Киев и други части на Украйна, но руското Министерство на отбраната все още не е потвърдило мащаба или целите на предполагаемия комбиниран удар.

Русия за първи път публично потвърди използването на „Орешник“ през ноември 2024 г., когато Путин заяви, че ракетата е била използвана при удар по военно-промишления комплекс „Южмаш“ в Днепропетровск. Системата е проектирана да носи множество бойни глави с хиперзвукова скорост и според Москва е практически невъзможна за прихващане от съвременните системи за противовъздушна отбрана.

Пламен Валентинов