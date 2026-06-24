Съдя Шишков за лъжите му, лошото е, че няма да довърши АМ Хемус:Ексминистър Ив.Иванов

"Шишков нищо не е спрял, защото аз спрях плащанията по АМ Хемус в началото на февруари, после при сужебния кабинет на Гюров бяха пуснали нещо. И показвам документ за това, не драскам по табла някакви числа. Ще съдя за лъжите Шишков. Ако продължава така, вреди на целия кабинет на Радев, за чиито президентски победи сериозно съм работил", каза пред БНТ бившият регионален министър Иван Иванов по повод скандала, който днес образува наследникът му.

"Най-лошото е, че след като аз за година пуснах 15 нови километра от АМ Хемус и пътя Ботевград - Мездра, от думите на Шишков на същата пресконференция хората разбраха, че той не смята да довършва автомагистралата", доави Иванов.

Той потвърди също, че сегашен депутат от Прогресивна България на Р. Радев като шеф на кадастъра във Варна при предишното редовно правителство, чийто модел същата партия уж разгражда, е вписал строежите на Баба Алино.

И допълни, че ПРИ МНОГОТО МУ СРЕЩИ КАТО РЕГИОНАЛЕН МИНИСТЪР С КМЕТА Б.КОЦЕВ, КОЙТО СЕГА ГОВОРИ ЗА СИГНАЛИ СРЕЩУ УКРАИНСКИЯ ГРАД КРАЙ ВАРНА, НИКОГА НЕ Е КАЗАЛ И ДУМА ЗА СПИРАНЕ НА ПРОЕКТА. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ВНЕСЪЛ Е ПУП, ЗА ДА ГО УЗАКОНИ, КОЕТО ПОТВЪРДИ И СЕГАШНИЯТ РЕГИОНАЛЕН МИНИСТЪР ШИШКОВ".

Михаил Първанов