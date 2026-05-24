Скандал с Бангаранга - гръцка е

Гръцкият продуцент Илиас Кокотос, човекът зад победата на Дара на „Евровизия“, разкрива в интервю за YouTube канала „КАЗАНО ЧЕСТНО ВСИЧКО“, че неговата компания K2ID Productions държи мастъра на песента “Bangaranga”, а не Virginia Records на Саня Армутлиева. По думите му договорът с БНТ е ясен: K2ID Productions произвежда цялото българско участие, прави основната инвестиция и запазва собствеността върху мастъра на песента.

Кокотос заявява, че сделката с БНТ е предвиждала неговата компания да продуцира цялото българско участие за „Евровизия“, докато БНТ избира изпълнителя. След избора на Дара екипът на K2ID Productions създава песента, концепцията и сценичната идея, с които България печели конкурса.

На въпрос защо “Bangaranga” се води песен на K2ID Productions Ltd, а не на Virginia Records, Кокотос отговаря директно: „Защото ние притежаваме мастъра на песента.“ Той обяснява, че това е част от договора с БНТ - компанията му инвестира в проекта, а собствеността върху мастъра е механизмът, чрез който вложените средства се възстановяват.

Наталия Каменова