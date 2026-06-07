Соц: Автогиганти от ЕС искат само 30% от колите ни да бъдат на марка извън Съюза

Губещите европейски автогиганти Стелантис (ФИАТ, Пежо, Ситроен, Опел, Ланча, Алфа Ромео), VW и Рено, които са в катастрофално положение от години и са с огромно изоставане от тенденциите в бранша, искат ЕС да позволи до 30% продажба на коли на марки извън Евросъюза на негова територия.

Поводът са удвоените за година продажби на китайски автомобили в ЕС, съобщава Медиасет. И липсата на успех на евроавтомобилите на достатъчно пласирани бройки не само в Общността, но и където и да било света. Защото никой вече не иска прескъпи и не така качествени автомобили на въпросните марки, които тотално изпуснаха съвременните посоки на развитие в бранша, в това число е-автомобилите, които САЩ и Китай правят много по-добре и по-изгодно с несравнимо по-напреднали технологии.

Реалният социализъм, който се предлага, би превърнал ЕС в нов СССР, освен че ще доведе до задължаване на европейците да купуват по-скъпи и по-остарели модели, вместо желаните от тях, е подигравка с идейните основи и ценностите на Европа.

Трите големи държави в Съюза обаче стоят зад своите компании.

Ето защо НЕ БИВА решенията в ЕК да се вземат с 50 процента плюс 1 глас, а да има винаги възможност за вето на всяка несъгласна страна.

Пламен Веселинов