Соц: Автогиганти от ЕС искат само 30% от колите ни да бъдат на марка извън Съюза

Губещите европейски автогиганти Стелантис (ФИАТ, Пежо, Ситроен, Опел, Ланча, Алфа Ромео), VW и Рено, които са в катастрофално положение от години и са с огромно изоставане от тенденциите в бранша, искат ЕС да позволи до 30% продажба на коли на марки извън Евросъюза на негова територия.
Поводът са удвоените за година продажби на китайски автомобили в ЕС, съобщава Медиасет. И липсата на успех на евроавтомобилите на достатъчно пласирани бройки не само в Общността, но и където и да било света. Защото никой вече не иска прескъпи и не така качествени автомобили на въпросните марки, които тотално изпуснаха съвременните посоки на развитие в бранша, в това число е-автомобилите, които САЩ и Китай правят много по-добре и по-изгодно с несравнимо по-напреднали технологии.
Реалният социализъм, който се предлага, би превърнал ЕС в нов СССР, освен че ще доведе до задължаване на европейците да купуват по-скъпи и по-остарели модели, вместо желаните от тях, е подигравка с идейните основи и ценностите на Европа.
Трите големи държави в Съюза обаче стоят зад своите компании.
Ето защо НЕ БИВА решенията в ЕК да се вземат с 50 процента плюс 1 глас, а да има винаги възможност за вето на всяка несъгласна страна.
Пламен Веселинов
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Губещите европейски автогиганти ...
бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон