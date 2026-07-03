Тръмп звънна на Путин за 1:25 ч. разговор навръх 250 г. на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обади навръх 250-годишнината на САЩ на руския си колега Владимир Путин. По-рано през деня властелинът на Кремъл вече беше поздравил за празника милиардира. Двамата проведоха разговор от час и 25 минути, което е почти три пъти повече от прокотолното време за такъв тип беседи.
Основна обсъждана тема е била войната в Украйна, стана ясно от съобщенията на двата президентския пресофиса. Путин е запознал колегата си с превземането на най-силната последна крепост на Украйна в Донбас Константиновка, очакваното до дни падане на Лиман и Дружковка преди последните 2 града в областта Славянск и Краматорск.
От своя страна Тръмп е изразил желание час по-скоро тази война да завърши, за да бъде постигнато пълноценно икономическо сътрудничество между двете страни, на което конфликтът сега пречи.
Двамата главни световни лидери са обсъдили и примирието в Иран, за посредничеството в което Тръмп вече благодари на Путин.
Пламен Веселинов
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обади ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!
Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни.