  
05.07.2026 00:07

Тръмп звънна на Путин за 1:25 ч. разговор навръх 250 г. на САЩ

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обади навръх 250-годишнината на САЩ на руския си колега Владимир Путин. По-рано през деня властелинът на Кремъл вече беше поздравил за празника милиардира. Двамата проведоха разговор от час и 25 минути, което е почти три пъти повече от прокотолното време за такъв тип беседи.


Основна обсъждана тема е била войната в Украйна, стана ясно от съобщенията на двата президентския пресофиса. Путин е запознал колегата си с превземането на най-силната последна крепост на Украйна в Донбас Константиновка, очакваното до дни падане на Лиман и Дружковка преди последните 2 града в областта Славянск и Краматорск.


От своя страна Тръмп е изразил желание час по-скоро тази война да завърши, за да бъде постигнато пълноценно икономическо сътрудничество между двете страни, на което конфликтът сега пречи.


Двамата главни световни лидери са обсъдили и примирието в Иран, за посредничеството в което Тръмп вече благодари на Путин.


 


Пламен Веселинов 


 



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Тръмп звънна на Путин за 1:25 ч. разговор навръх 250 г. на САЩ

Тръмп звънна на Путин за 1:25 ч. разговор навръх 250 г. на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обади ...

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки