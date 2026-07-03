Тръмп звънна на Путин за 1:25 ч. разговор навръх 250 г. на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се обади навръх 250-годишнината на САЩ на руския си колега Владимир Путин. По-рано през деня властелинът на Кремъл вече беше поздравил за празника милиардира. Двамата проведоха разговор от час и 25 минути, което е почти три пъти повече от прокотолното време за такъв тип беседи.

Основна обсъждана тема е била войната в Украйна, стана ясно от съобщенията на двата президентския пресофиса. Путин е запознал колегата си с превземането на най-силната последна крепост на Украйна в Донбас Константиновка, очакваното до дни падане на Лиман и Дружковка преди последните 2 града в областта Славянск и Краматорск.

От своя страна Тръмп е изразил желание час по-скоро тази война да завърши, за да бъде постигнато пълноценно икономическо сътрудничество между двете страни, на което конфликтът сега пречи.

Двамата главни световни лидери са обсъдили и примирието в Иран, за посредничеството в което Тръмп вече благодари на Путин.

Пламен Веселинов