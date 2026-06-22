Вечерен круиз разказва тайните на Бермудския триъгълник

Йоркшир може да се превръща в новия ...

Официално не е признат като географска зона — Бермудският триъгълник не е официално определен от международни морски или географски организации, а е по-скоро популярна легенда.

Обхваща около 1,5 милиона квадратни километра — Районът между Бермудите, Флорида и Пуерто Рико е огромен и включва интензивен морски и въздушен трафик.

Най-известният инцидент е Flight 19 — През 1945 г. пет военни самолета изчезват без следа по време на тренировъчен полет, което повдига много въпроси и митове.

Изчезват както кораби, така и самолети — За разлика от други морски мистерии, в Бермудския триъгълник са изчезнали и въздушни машини, което добавя допълнителна загадъчност.

Метеорологичните условия са изключително променливи — Силни урагани, внезапни бури и големи вълни правят плаването опасно, което е реална причина за много инциденти.

Сателитни данни доказват съществуването на огромни вълни — Съвременните технологии са уловили „рокетни вълни“ с височина над 15 метра, които могат да потопят дори големи кораби.

Няма научно доказана свръхестествена активност — Въпреки популярните митове за НЛО, времеви капани и други паранормални явления, науката намира логични обяснения на повечето случаи.

Продължава да бъде туристическа атракция — Много туристи посещават Бермудите именно заради мистиката около триъгълника, което поддържа интереса жив.

Най-опасната зона в Бермудския триъгълник се счита за районът около южните и източните части на Бермудските острови и близо до крайбрежието на Флорида, особено там, където се срещат топлите течения на Гълфстрийм с по-студените води.

Точно в тази зона се регистрират най-много изчезвания и инциденти поради няколко фактора:

бурни и непредвидими метеорологични условия,

силни океански течения,

рязка промяна на морското дъно, което може да предизвика опасни вълни и вихри.

Съществуват актуални екскурзии до района на Бермудския триъгълник, които предлагат уникално преживяване за туристите. Една от тях е Bermuda Triangle Twilight Cruise, организирана от Island Tour Centre.

Тази 1,5-часова вечерна обиколка започва от Royal Naval Dockyard (Кралски военноморски док) и включва разкази за мистериите на района, наблюдение на морския живот през стъкленото дъно на лодката и освежаваща напитка. Цената е $75 на човек, като се изисква предварителна резервация.

Обиколката Bermuda Triangle Twilight Cruise тръгва от Island Tour Centre в Кралски военноморски док, разположен в западната част на Бермудските острови, в парашията Сандис. Това е основният туристически и круизен хъб на острова, лесно достъпен за туристи и круизни пътници.

Обиколката е подходяща за туристи над 18 години и се препоръчва предварителна резервация. Цената е $75 на човек, като се изисква допълнителна административна такса от $5.

Наталия Каменова