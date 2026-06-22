Вечерен круиз разказва тайните на Бермудския триъгълник

Официално не е признат като географска зона — Бермудският триъгълник не е официално определен от международни морски или географски организации, а е по-скоро популярна легенда.
Обхваща около 1,5 милиона квадратни километра — Районът между Бермудите, Флорида и Пуерто Рико е огромен и включва интензивен морски и въздушен трафик.
Най-известният инцидент е Flight 19 — През 1945 г. пет военни самолета изчезват без следа по време на тренировъчен полет, което повдига много въпроси и митове.
Изчезват както кораби, така и самолети — За разлика от други морски мистерии, в Бермудския триъгълник са изчезнали и въздушни машини, което добавя допълнителна загадъчност.
Метеорологичните условия са изключително променливи — Силни урагани, внезапни бури и големи вълни правят плаването опасно, което е реална причина за много инциденти.
Сателитни данни доказват съществуването на огромни вълни — Съвременните технологии са уловили „рокетни вълни“ с височина над 15 метра, които могат да потопят дори големи кораби.
Няма научно доказана свръхестествена активност — Въпреки популярните митове за НЛО, времеви капани и други паранормални явления, науката намира логични обяснения на повечето случаи.
Продължава да бъде туристическа атракция — Много туристи посещават Бермудите именно заради мистиката около триъгълника, което поддържа интереса жив.
Най-опасната зона в Бермудския триъгълник се счита за районът около южните и източните части на Бермудските острови и близо до крайбрежието на Флорида, особено там, където се срещат топлите течения на Гълфстрийм с по-студените води.
Точно в тази зона се регистрират най-много изчезвания и инциденти поради няколко фактора:
бурни и непредвидими метеорологични условия,
силни океански течения,
рязка промяна на морското дъно, което може да предизвика опасни вълни и вихри.
Съществуват актуални екскурзии до района на Бермудския триъгълник, които предлагат уникално преживяване за туристите. Една от тях е Bermuda Triangle Twilight Cruise, организирана от Island Tour Centre.
Тази 1,5-часова вечерна обиколка започва от Royal Naval Dockyard (Кралски военноморски док) и включва разкази за мистериите на района, наблюдение на морския живот през стъкленото дъно на лодката и освежаваща напитка. Цената е $75 на човек, като се изисква предварителна резервация.
Обиколката Bermuda Triangle Twilight Cruise тръгва от Island Tour Centre в Кралски военноморски док, разположен в западната част на Бермудските острови, в парашията Сандис. Това е основният туристически и круизен хъб на острова, лесно достъпен за туристи и круизни пътници.
Обиколката е подходяща за туристи над 18 години и се препоръчва предварителна резервация. Цената е $75 на човек, като се изисква допълнителна административна такса от $5.
Наталия Каменова
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
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Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!
Приятелствата и общите идеи ще бъдат особено важни за