Венера на Ботичели може да е починала след мозъчен кръвоизлив, причинен от изнасилване

Красавицата от епохата на Ренесанса, която вдъхновява Ботичели за образа на Венера, може да е починала вследствие на мозъчен кръвоизлив, предизвикан от сексуално насилие, смятат учени.

Симонета Веспучи е била известна във Флоренция през XV век със своята красота, чар и интелект. Смята се, че тя е вдъхновила две от най-известните произведения на ренесансовото изкуство – „Раждането на Венера“ и „Пролет“ на Сандро Ботичели.

Тя умира едва на 23 години през 1476 г. след тежко и продължително боледуване, съпроводено от силно главоболие, повръщане, висока температура и халюцинации.

По онова време лекарите смятали, че причината е туберкулоза, но съвременни изследователи предполагат, че тя може да е страдала от мозъчен тумор, който впоследствие се е разкъсал.

Учени от Лондонския университет „Куин Мери“ смятат, че разкъсването може да е било предизвикано от силно физическо насилие при сексуално посегателство или от резки движения по време на танци, предаде ДейлиМейл.

Ръководителят на изследването Паоло Поцили заявява: „Силното движение по време на изнасилването може да е допринесло за ускоряване на разкъсването на обвивката на хипофизната жлеза, която вече е била засегната от тумор, което е довело до смъртта ѝ.“

Според учените симптомите на Симонета преди смъртта ѝ са характерни за т.нар. апоплексия на хипофизен тумор – състояние, при което съществуващ тумор започва да кърви или бързо се увеличава.

Изследователите смятат, че това може да е било причинено от резки движения – или по време на предполагаемо изнасилване от Алфонсо II Неаполитански, херцог на Калабрия, или при интензивни танци.

Италианската изследователка Джована Страно, чиито трудове са използвани от екипа, посочва: „Съвременен източник съобщава, че вечерта малко преди смъртта си Веспучи търсела спасение от жегата край река Арно във Флоренция, когато била изнасилена от Алфонсо, който имал репутация на човек, проявяващ насилие към жени.“

Експертите отбелязват, че апоплексията може да е била предизвикана и от танц, включващ „бързи движения и подскоци“.

„Като се има предвид, че тя е припаднала по време на бал, механичната травма от многократните подскоци може да е ускорила появата на кръвоизлива“, посочват учените.

Паоло Поцили допълва, че прочутото леко присвиване на окото на Венера от картината на Ботичели също може да е било резултат от тумора.

В изследването си учените са използвали алгоритъм за разпознаване на лица върху пет портрета на Симонета Веспучи. Резултатите показали няколко признака, които според тях са свързани с наличие на аденом на хипофизната жлеза.

Това е често срещан доброкачествен тумор, който се развива в хипофизата в основата на мозъка.

„Възможно е неправилното положение на очите в „Раждането на Венера“ – т.нар. страбизъм или кривогледство, което по-късно е било възприемано като белег на благочестие и красота – да е било причинено от тумора на хипофизата“, казва Поцили.

Учените са анализирали исторически документи и са стигнали до извода, че най-вероятната причина за смъртта ѝ е разрастване на аденома, довело до внезапен медицински срив.

„Писма между Пиеро Веспучи и Лоренцо де Медичи за последните дни на Симонета описват как тя припаднала по време на бал, след което била отведена в затъмнена стая, където страдала от ужасно главоболие, халюцинации, повръщане и висока температура“, казва д-р Домизиана Нардели, първи автор на изследването.

„Всички тези симптоми са характерни за бързо разрастващ се тумор на хипофизната жлеза“, допълва тя.

Алгоритъмът за анализ на портретите открил не само присвиването на окото, но и друг възможен симптом на мозъчен тумор – отделяне на мляко от гърдите.

Д-р Нардели обяснява: „Алегоричният портрет на жена на Ботичели показва жена – моделът е Симонета Веспучи – която кърми, въпреки че знаем, че тя няма деца.“

Според учените това необичайно изображение, заедно с промените във външността ѝ, може да е знак за реални физически симптоми на аденом, отделящ пролактин и хормон на растежа.

Това не е първият случай, при който изследователи откриват възможни здравословни състояния, скрити в произведения на изкуството.

През 2024 г. учени от Университета Париж-Сакле откриват признаци на рак на гърдата при жена, изобразена в шедьовъра на Микеланджело „Потопът“ от Сикстинската капела.

Според тях деформирана зърна и леко издуване на гърдата съответстват на симптоми, свързани с туморно образувание. Изследователите смятат, че Микеланджело може да е използвал изображението като символ на неизбежността на смъртта.

Мария Пенчева