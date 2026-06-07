Запалиха коли на българското посолство в Скопие

Два автомобила, използвани от българското посолство в Скопие, са били подпалени в централната част на града, съобщават от Nova.

По първоначални данни неизвестен извършител залял със запалителна течност служебен автомобил и го подпалил, съобщава БГНЕС. Пламъците бързо обхванали превозното средство, а впоследствие огънят се прехвърлил и върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

След извършването на палежа нападателят напуснал мястото и се издирва от полицията. Районът около дипломатическата мисия бил отцепен, а на място били изпратени полицейски екипи, които да извършат оглед и да съберат доказателства.

Няма информация за пострадали хора при пожара. Разследването продължава, като властите все още не съобщават подробности за евентуалните мотиви и самоличността на извършителя.

Мария Пенчева