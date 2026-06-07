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15.06.2026 16:33

Запалиха коли на българското посолство в Скопие

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Два автомобила, използвани от българското посолство в Скопие, са били подпалени в централната част на града, съобщават от Nova.


По първоначални данни неизвестен извършител залял със запалителна течност служебен автомобил и го подпалил, съобщава БГНЕС. Пламъците бързо обхванали превозното средство, а впоследствие огънят се прехвърлил и върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.


След извършването на палежа нападателят напуснал мястото и се издирва от полицията. Районът около дипломатическата мисия бил отцепен, а на място били изпратени полицейски екипи, които да извършат оглед и да съберат доказателства.


Няма информация за пострадали хора при пожара. Разследването продължава, като властите все още не съобщават подробности за евентуалните мотиви и самоличността на извършителя.


Мария Пенчева



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  • 001 Читател 15.06.2026 16:45

    Пример за добросъседство и желание за членство в Европската уния, казано с ирония.

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Блондинката замълчава.

- Не знам, - накрая казала тя.

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Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:

- Взеха ли те на работа?

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