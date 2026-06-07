Запалиха коли на българското посолство в Скопие

Два автомобила, използвани от българското посолство в Скопие, са били подпалени в централната част на града, съобщават от Nova.
По първоначални данни неизвестен извършител залял със запалителна течност служебен автомобил и го подпалил, съобщава БГНЕС. Пламъците бързо обхванали превозното средство, а впоследствие огънят се прехвърлил и върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.
След извършването на палежа нападателят напуснал мястото и се издирва от полицията. Районът около дипломатическата мисия бил отцепен, а на място били изпратени полицейски екипи, които да извършат оглед и да съберат доказателства.
Няма информация за пострадали хора при пожара. Разследването продължава, като властите все още не съобщават подробности за евентуалните мотиви и самоличността на извършителя.
Мария Пенчева
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!