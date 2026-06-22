Внасят бюджета на 1 юли в НС

В сряда проектът за бюджет 2026 ще бъде качен на сайта на Министерството на финансите, а седмица по-късно - на 1 юли, ще бъде внесен в Народното събрание, стана ясно на срещата на вицепремиера и ресорен министър Гълъб Донев с ръководството на асоциацията на общините. Едноседмичният срок за обсъждане не би могъл да бъде наречен достатъчен, а именно това критикуваха сега управляващите, когато го направи предишният редовен кабинет на Росен Желязков.

Както стана ясно от събирането им с премиера преди дни, новата власт ще им прехвърли идеята си за прогресивен имотен данък. РАДЕВ ОБЕЩА, ЧЕ НЯМА ДА ВДИГА ДАНЪЦИ, НО ПРАВИ ТОЧНО ТОВА,коментират експертите. Както обещаваше, че няма да се теглят и кредити, но вече правителството получи разрешение за 3,8 млрд.евро.

Напомняме и обещанието на новата власт, че първо ще внесе бюджета, който на практика в огромната си част ще бъде копи-пейст на сметкоплана на предишното редовно правителство за тази година. Всъщност не го направи, но пък успя да увеличи броя генерали и други така важни в икономическата криза неща.

Напомняме, че след още три месеца това правителство ще трябва да внесе и бюджет за 2027 г., който вече ще бъде първият му оригинален.

Радостина Тонева