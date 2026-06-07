Вучич обяви, че си тръгва след "3-4 месеца", но може да се върне като премиер

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че е "започнал да си събира нещата" от офиса и ще се оттегли "до 3-4 месеца", при положение, че мандатът му изтича едва следващата година. Той е втори за него и той побърза да уточни, че не си прави илюзии за трети.
Причината за оттеглянето са несекващите повече от година и половина протести, започнали заради корупционни сделки покрай ремонта на гарата в Ниш и развили се от студентите.
Вучич обаче предупреди, че може да се завърне като премиер на Сърбия. За което има съществени шансове, поради силната подкрепа за него от непротестиращата част на населението.
Пламен Веселинов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
40 години, след като на откриването на ...
бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон