  
Близо 900 дебютанти ще има на световното първенство

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03.06.2026 11:06

Близо 900 дебютанти ще има на световното първенство

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Рекордните 1248 играчи, представляващи 48 държави, са в окончателните състави за световното първенство по футбол, публикувани от ФИФА след изтичане на крайния срок.


В списъците са мегазвездите Лионел Меси от Аржентина и Кристиано Роналдо от Португалия, както и мексиканският вратар Гийермо Очоа, които ще участват на световното първенство за рекорден шести път.


От играчите, които са записани за участие в 104-те мача в Канада, САЩ и Мексико, 357 са участвали в поне едно предишно Световно, докато около 891 играчи участват в турнира за първи път, пише АП.


Съставите отразяват широк възрастов диапазон, като разликата между най-възрастния и най-младия играч е повече от 25 години. Крейг Гордън от Шотландия е на 43 години и 162 дни. Хилберто Мора от Мексико е на 17 години и 240 дни, като е един от 22-мата играчи под 20 години. Седем играчи са на 40 или повече години.


Четири държави - Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан, участват на Мондиал за първи път. Според правилата на ФИФА, замени в съставите са разрешени само поради сериозни контузии или заболявания до 24 часа преди първия мач на отбора. 


Кирил Пламенов


 



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