  
30.05.2026 21:05

ПСЖ спечели Шампионската лига

Арсенал и Пари Сен Жермен не успяха да се победят в редовното време и при резултат 1 на 1 решиха победителя в Шампионската лига с дузпи.


За да стане още по-голяма тази драма, и двата тима един след друг изпуснаха по един наказателен удар на стадиона Пушкаш Арена в унгарската Будапеща.


Всичко се реши в последния дуел на дузпи с победа за ПСЖ при пропуск на лондончани. Купата е втора поредна за парижани, като преди тях само Реал Мадрид е успявал да защити титлата си в континенталното клубно първенство в ерата на ШЛ.


Пламен Веселинов



