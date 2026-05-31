ПСЖ спечели Шампионската лига

Арсенал и Пари Сен Жермен не успяха да се победят в редовното време и при резултат 1 на 1 решиха победителя в Шампионската лига с дузпи.
За да стане още по-голяма тази драма, и двата тима един след друг изпуснаха по един наказателен удар на стадиона Пушкаш Арена в унгарската Будапеща.
Всичко се реши в последния дуел на дузпи с победа за ПСЖ при пропуск на лондончани. Купата е втора поредна за парижани, като преди тях само Реал Мадрид е успявал да защити титлата си в континенталното клубно първенство в ерата на ШЛ.
Пламен Веселинов
