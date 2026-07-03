Григор победи и е в 4-тия кръг на Уимбълдън

Григор Димитров стигна до четвъртия кръг в Уимбълдън, които у нас за по-голям престиж наричаме осминафинали.
Той победи трудно с 3 на 2 сета италианеца Матео Беретини. Резултатът е 6:3 6:4 3:6 5:7 6:3 за 3 часа и 35 минути игрово време в полза на българския представител. Нашето момче участва с уайлд карт - специална покана от домакините, въпреки незавидното си до турнира място в световната ранглиста. Той пада неизменно в класацията след тежката контузия точно преди година на Уимбълдън, когато скъса гръден мускул в мач срещу тогавашния номер едно в света Яник Синер.
Пламен Веселинов
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Шести ден след бурята с порой в София ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!