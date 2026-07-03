  
05.07.2026 00:07

Григор победи и е в 4-тия кръг на Уимбълдън

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Григор Димитров стигна до четвъртия кръг в Уимбълдън, които у нас за по-голям престиж наричаме осминафинали.


Той победи трудно с 3 на 2 сета италианеца Матео Беретини. Резултатът е 6:3 6:4 3:6 5:7 6:3 за 3 часа и 35 минути игрово време в полза на българския представител. Нашето момче участва с уайлд карт - специална покана от домакините, въпреки незавидното си до турнира място в световната ранглиста. Той пада неизменно в класацията след тежката контузия точно преди година на Уимбълдън, когато скъса гръден мускул в мач срещу тогавашния номер едно в света Яник Синер.


 


Пламен Веселинов 


 



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