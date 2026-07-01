  
30.06.2026 23:06

Гришо би на Уимбълдън, чака го корав чех

Видян 1253 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Григор Димитров победи в първия кръг в Уимбълдън представителя на Австралия Суини трудно, но с 3 на 0 сета. Нашият поучи шанс от АТР, като беше допуснат да играе на любимия си турнир с т.нар. уайлд карт.


Основното оръжие на хасковлията се оказаха асовете - 23 на брой.


Във втория кръг на 2-ри юли обаче задачата му ще бъде по-трудна срещу 15-ия поставен в схемата, в която сам е непоставен. Чехът Меншик е труден и корав съперник, коментират познавачите. Той стигна до полуфинала на последния турнир от Големия шлем - Ролан Гарос, което е знак за върховата му форма. Почти двуметровият гигант, освен по-висок от нашето момче е и едва на 20 - 15 години по-млад от българина, живеещ в Монако.


 


Пламен Веселинов 


 



Етикети
, , , , , , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Тръмп разкри печалби от 1,4 млрд. долара от криптовалути

Тръмп разкри печалби от 1,4 млрд. долара от криптовалути

Американският президент е декларирал 635 ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 03 юли 21:00ч.

47 ронини 2013 г. ‧ Екшън/Фентъзи ‧ 2 ч 8 мин

Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch

виц на деня



- Мамо, излизам. Да купя ли нещо?

- Купи си апартамент и се махай! На 45 си вече.

към хороскоп хороскоп

везни

Везни, първи юли напомня на генерално почистване след голям празник

Везни, първи юли напомня на генерално почистване след

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки