Гришо би на Уимбълдън, чака го корав чех

Григор Димитров победи в първия кръг в Уимбълдън представителя на Австралия Суини трудно, но с 3 на 0 сета. Нашият поучи шанс от АТР, като беше допуснат да играе на любимия си турнир с т.нар. уайлд карт.

Основното оръжие на хасковлията се оказаха асовете - 23 на брой.

Във втория кръг на 2-ри юли обаче задачата му ще бъде по-трудна срещу 15-ия поставен в схемата, в която сам е непоставен. Чехът Меншик е труден и корав съперник, коментират познавачите. Той стигна до полуфинала на последния турнир от Големия шлем - Ролан Гарос, което е знак за върховата му форма. Почти двуметровият гигант, освен по-висок от нашето момче е и едва на 20 - 15 години по-млад от българина, живеещ в Монако.

Пламен Веселинов