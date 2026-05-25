Йордан Александров донесе втора титла за България в Ташкент

Йордан Александров спечели златния медал на успоредка и донесе втора титла за България във втория ден от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Българинът беше безапелационен на коронния си уред и триумфира с оценка от 13.700 точки.

Българските състезатели завоюваха общо четири медала във втория ден на надпреварата. Даниел Трифонов спечели злато на прескок и бронз на висилка, Димитър Димитров взе сребро на прескок,.

На финала на прескок състезателят на Левски Спартак Даниел Трифонов записа най-висок резултат сред всички финалисти – 13.950 точки. Той получи 14.100 за първия си прескок и 13.800 за втория, което му осигури златния медал.

Среброто на същия уред заслужи Димитър Димитров с общ резултат от 13.825 точки. Гимнастикът на ЦСКА беше оценен с 13.750 за първото си изпълнение и 13.900 за второто.

На финала на висилка Даниел Трифонов добави второ отличие към актива си, след като завоюва бронзов медал с оценка 13.450 точки.

При жените Никол Соколова, която за първи път участва във финали на Световна купа, се класира пета на земя с 11.950 точки и осма на греда с 10.950 точки.

Така България приключи участието си на Световната купа в Ташкент с общо пет медала – три златни, един сребърен и един бронзов. Шампионски отличия спечелиха Раян Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Среброто е за Димитър Димитров, а бронзът – за Даниел Трифонов на висилка.

Кирил Пламенов