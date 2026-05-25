  
Йордан Александров донесе втора титла за България в Ташкент

Свързани новини

24.05.2026 19:45

Йордан Александров донесе втора титла за България в Ташкент

Видян 1523 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Йордан Александров спечели златния медал на успоредка и донесе втора титла за България във втория ден от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Българинът беше безапелационен на коронния си уред и триумфира с оценка от 13.700 точки.



Българските състезатели завоюваха общо четири медала във втория ден на надпреварата. Даниел Трифонов спечели злато на прескок и бронз на висилка, Димитър Димитров взе сребро на прескок,.


На финала на прескок състезателят на Левски Спартак Даниел Трифонов записа най-висок резултат сред всички финалисти – 13.950 точки. Той получи 14.100 за първия си прескок и 13.800 за втория, което му осигури златния медал.


Среброто на същия уред заслужи Димитър Димитров с общ резултат от 13.825 точки. Гимнастикът на ЦСКА беше оценен с 13.750 за първото си изпълнение и 13.900 за второто.


На финала на висилка Даниел Трифонов добави второ отличие към актива си, след като завоюва бронзов медал с оценка 13.450 точки.


При жените Никол Соколова, която за първи път участва във финали на Световна купа, се класира пета на земя с 11.950 точки и осма на греда с 10.950 точки.


Така България приключи участието си на Световната купа в Ташкент с общо пет медала – три златни, един сребърен и един бронзов. Шампионски отличия спечелиха Раян Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Среброто е за Димитър Димитров, а бронзът – за Даниел Трифонов на висилка.


Кирил Пламенов



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Тръмп отложи указа за контрол върху AI

Тръмп отложи указа за контрол върху AI

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отложи ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 28 май 21:00ч.

Шефове гадняри 2 2014 г. ‧ Комедия/Криминале ‧ 1 ч 48 мин

Режисьор: Шон Андерс
В ролите: Актьорски състав Джейсън Бейтман Ник Хендрикс Чарли Дей Дейл Арбъс Джейсън Судейкис Кърт Бъкман Дженифър Анистън Д-р Джулия Харис Крис Пайн Рекс Хансън Кристоф Валц Бърт Хансън Джейми Фокс Dean 'MF' Jones Кевин Спейси Дейв Харкен Кели Стейбълс Рейчъл Виж

виц на деня

Бате Гошо:

 

- Какво е секс прaвилото за есента?

- Пaртньорът с хремa е винаги отдолу!!!

 

към хороскоп хороскоп

козирог

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки