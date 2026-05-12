Кисимов с рекордно класиране преди Ролан Гарос: Българинът вече е №11 при юношите

Димитър Кисимов се изкачи с четири позиции до рекордното за него 11-о място в световната ранглиста по тенис при юношите. 18-годишният българин стана вицешампион през миналата седмица на турнир от най-високата категория J500 в Офенбах (Германия), предаде БНР.
През месец март Кисимов триумфира на надпревара от категория J300 в Кайро, като до момента има шест спечелени титли на сингъл от турнири на ITF при юношите. По-рано през годината той стана шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия.
От 31 май Кисимов ще участва в основната схема на турнира от Големия шлем „Ролан Гарос". Той ще бъде единственият българин при юношите и девойките в Париж.
Лидер в световната ранглиста при юношите продължава да бъде Иван Иванов, който от тази година участва само при мъжете.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Андрей Ермак, бившият влиятелен началник ...
бТВ Синема 17 май 21:00ч.
Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!
В началото ще усетите, че мислите ви са подредени и