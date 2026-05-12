  
Димитър Кисимов с рекордно класиране в ранглистата при юношите

12.05.2026 11:37

Кисимов с рекордно класиране преди Ролан Гарос: Българинът вече е №11 при юношите

Димитър Кисимов се изкачи с четири позиции до рекордното за него 11-о място в световната ранглиста по тенис при юношите. 18-годишният българин стана вицешампион през миналата седмица на турнир от най-високата категория J500 в Офенбах (Германия), предаде БНР.


През месец март Кисимов триумфира на надпревара от категория J300 в Кайро, като до момента има шест спечелени титли на сингъл от турнири на ITF при юношите. По-рано през годината той стана шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия.


От 31 май Кисимов ще участва в основната схема на турнира от Големия шлем „Ролан Гарос". Той ще бъде единственият българин при юношите и девойките в Париж.


Лидер в световната ранглиста при юношите продължава да бъде Иван Иванов, който от тази година участва само при мъжете.


Кирил Пламенов


 



