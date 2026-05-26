Мегапарти за 80 г. Нешка от Илияна

БФХГ ще организира специално отбелязване на 80-годишната на Нешка Робева, която се пада утре, на 26 май. Мегапартито обаче е предвидено на предстоящото Европейско първенство във Варна - на 30 май. Тя ще бъде специален гост на събитието.

"Тази година славната треньорка, спечелила множество медали за България, на 26 май, ще навърши 80 години. За всички нас ще бъде истинско удоволствие присъствието на великата Нешка Робева, на този толкова важен форум, както и щастието лично да поднесем нашите поздравления за юбилея ѝ! Ще я очакваме с огромно нетърпение!

Всички национални гарнитури на България, които ще участват на предстоящото Европейско първенство, както и цялата администрация на БФХГ, вече са във Варна.

Предстоят ни вълнуващи и изпълнени с прекрасни изживявания дни", съобщи председателстваната от Илияна Раева - едно от златните момичета на Нешка Робева федерация по художествена гимнастика!

Напомняме, че дълги години двете дами бяха във война, подклаждана от някогашната съперничка на Нешка в годините им на състезателки на върха на света и предшественичка на Илияна като шеф на БФХГ Мария Гигова, завършила кариерата си като царска депутатка.

Радостина Тонева