Миньор Перник изпадна от Втора лига, гневни фенове потрошиха стадиона

Потрошен стадион и гневни фенове белязаха изпадането на Миньор Перник от Втора лига. След загуба с 1:2 у дома от Дунав Русе в последния кръг, привържениците нахлуха в гняв, хвърляха седалки и камъни към терена, а играчи и щаб се укриха.

Тимът на Вилислав Вуцов поведе през първото полувреме след дузпа на Александър Александров, но гостите направиха обрат чрез Ивалдо Руфе и Денислав Минчев. Така перничани завършиха 16-и и от следващия сезон ще играят в Трета югозападна група.

