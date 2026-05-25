Миньор Перник изпадна от Втора лига, гневни фенове потрошиха стадиона

  
Миньор Перник изпадна от Втора лига, фенове потрошиха стадиона

24.05.2026 12:05

Потрошен стадион и гневни фенове белязаха изпадането на Миньор Перник от Втора лига. След загуба с 1:2 у дома от Дунав Русе в последния кръг, привържениците нахлуха в гняв, хвърляха седалки и камъни към терена, а играчи и щаб се укриха.


Тимът на Вилислав Вуцов поведе през първото полувреме след дузпа на Александър Александров, но гостите направиха обрат чрез Ивалдо Руфе и Денислав Минчев. Така перничани завършиха 16-и и от следващия сезон ще играят в Трета югозападна група.


