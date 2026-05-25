Миньор Перник изпадна от Втора лига, гневни фенове потрошиха стадиона

Потрошен стадион и гневни фенове белязаха изпадането на Миньор Перник от Втора лига. След загуба с 1:2 у дома от Дунав Русе в последния кръг, привържениците нахлуха в гняв, хвърляха седалки и камъни към терена, а играчи и щаб се укриха.
Тимът на Вилислав Вуцов поведе през първото полувреме след дузпа на Александър Александров, но гостите направиха обрат чрез Ивалдо Руфе и Денислав Минчев. Така перничани завършиха 16-и и от следващия сезон ще играят в Трета югозападна група.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 28 май 21:00ч.
Режисьор: Шон Андерс
В ролите: Актьорски състав Джейсън Бейтман Ник Хендрикс Чарли Дей Дейл Арбъс Джейсън Судейкис Кърт Бъкман Дженифър Анистън Д-р Джулия Харис Крис Пайн Рекс Хансън Кристоф Валц Бърт Хансън Джейми Фокс Dean 'MF' Jones Кевин Спейси Дейв Харкен Кели Стейбълс Рейчъл Виж