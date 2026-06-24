Н.Цолов е подписал с Формула 1 за 2027 г.

Никола Цолов ще кара догодина във Формула 1 и споразумението за това е подписано, съобщава испанският специализиран сайт SoyMotor. Така той ще стане първият българин в най-скъпия спорт в света.

Информацията се смята за надеждна, тъй като в света на високите скорости нашето момче е смятано за протеже на Фернандо Алонсо.

Очаква се Никола да кара за Ред Бул, както и във Формула 2, където дебютът му е направил голямо впечатление на мениджърите.

Засега няма официално потвърждение на новината.

Пламен Веселинов