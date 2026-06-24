Н.Цолов е подписал с Формула 1 за 2027 г.

Никола Цолов ще кара догодина във Формула 1 и споразумението за това е подписано, съобщава испанският специализиран сайт SoyMotor. Така той ще стане първият българин в най-скъпия спорт в света.
Информацията се смята за надеждна, тъй като в света на високите скорости нашето момче е смятано за протеже на Фернандо Алонсо.
Очаква се Никола да кара за Ред Бул, както и във Формула 2, където дебютът му е направил голямо впечатление на мениджърите.
Засега няма официално потвърждение на новината.
Пламен Веселинов
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
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В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!
Денят изисква уединение и презареждане на батериите.