Наши с успех на "допинг-олимпиадата" в САЩ

На т.нар. „Игри за допингирани“ гръцкият плувец с български корени Кристиан Голомеев прибра впечатляващите 1 милион долара, след като организаторите обявиха, че е подобрил рекорд в 50 метра свободен стил. Състезанието се проведе в Лас Вегас и позволява употребата на забранени субстанции и специални „супер-костюми“, което предизвика бурни реакции в спортния свят.
Българският плувец Антъни Иванов също участва в надпреварата и завърши втори и четвърти в дисциплините си, като според формата на турнира всеки финалист получава сериозни финансови премии.
Световната антидопингова агенция (WADA) и редица международни федерации осъдиха инициативата, определяйки я като опасна за здравето и бъдещето на спорта. Организаторите обаче твърдят, че това е „новата ера“ на човешките възможности.
Enhanced Games вече разделиха спортния свят – едни ги наричат революция, други „Олимпиада на допинга“, пише Любословие.
