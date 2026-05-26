Запасите от обогатен уран на Иран ще бъдат „унищожени“: Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очерта предпочитаните от него варианти за унищожаване на запасите от обогатен уран на Иран, докато преговарящите страни се срещат за ключови разговори в Катар.
САЩ настояват Иран напълно да демонтира ядрената си програма, докато Техеран твърди, че обогатяването на уран е негово суверенно право. Иранските власти отричат да се стремят към разработване на ядрено оръжие.
„Обогатеният уран (ядрен прах!) или незабавно ще бъде предаден на Съединените щати, за да бъде транспортиран и унищожен, или – за предпочитане – в сътрудничество и координация с Ислямска република Иран ще бъде унищожен на място или на друго приемливо място, като Комисията по атомна енергия или неин еквивалент ще наблюдава този процес и събитие“, написа Тръмп в Truth Social в понеделник вечерта.
В неделя CBS News, позовавайки се на високопоставен американски представител, съобщи, че Иран е приел „по принцип“ да се освободи от запасите си от обогатен уран. Говорителят на иранското външно министерство Есмаеил Багаеи обаче заяви в понеделник, че преговорите са съсредоточени върху прекратяването на въоръжения конфликт със САЩ. „На този етап не обсъждаме ядрени въпроси“, каза той.
Очаква се страните да обсъдят повторното отваряне на Ормузкия проток и евентуално размразяване на ирански активи. Според медийни информации двете страни са близо до удължаване на примирието, обявено на 8 април, с още 60 дни.
Axios и Al Arabiya съобщиха, че проектоспоразумението, което ще бъде обсъдено в Доха, включва ангажимент за преговори относно съдбата на запасите от обогатен уран на Иран в рамките на 60-дневен период.
Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви в петък, че Иран „няма да прави компромис със своите права“ като суверенна държава. Ирански представители заявиха преди преговорите, че САЩ трябва да възстановят доверието, след като в края на февруари нанесоха въздушни удари по Иран, малко след кръг от преговори с посредничеството на Оман.
Кирил Пламенов
