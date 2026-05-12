Пол Мание печели в София, бегълците настигнати броени метри преди финала

Френският талант Пол Мание спечели зрелищния финал в София от Giro d'Italia, след като наложи волята си в третия етап от обиколката. Състезателят на Soudal Quick-Step показа отличен тайминг и финишира първи пред италианеца Джонатан Милан и нидерландеца Дилан Грьоневеген на жълтите павета.

Тримата отцепници Мануеле Тарози, Алесандро Тонели и испанецът Диего Пабло Севиля поддържаха аванса си дълго време и изглеждаше, че могат да стигнат до сензационен успех. Основната група обаче постепенно увеличи темпото и успя да ги настигне при Орлов мост, малко преди финала в масов спринт.

Днешният трети етап от Пловдив до София, през Пазарджик, Боровец и Самоков, премина без инциденти, а колоездачите бяха посрещнати от хиляди фенове.

Хоро се изви сред публиката при Долни Пасарел, по-нататък по трасето младоженци се снимаха на фона на състезателите, а от излъчените кадри по цял свят се видя и лебедово езеро в изпълнение на балерини при езерото Панчарево.

1.Пол Мание (SOQ) 2.Джонатан Милан (LTK)

3.Дилан Грьоневеген (URR)

Генерално класиране след третия етап:

Кирил Пламенов