Треньор на Аржентина се извини за мелето след финала

Помощник треньорът на националния отбор на Аржентина по футбол Роберто Аяла се извини за действията си след финала на световното първенство, съобщи Ройтерс.

Аяла влезе в словестен конфликт и атакува физически испанския полузащитник Дани Олмо след драматичния успех на иберийците с продължения, който донесе титлата на "Ла Роха" на Монидал 2026. ФИФА започна разследване на инцидентите след края на двубоя.

"Разбира се, че съжалявам. С оглед на поста, който заемам, не можа да си позволя чувствата да ми влияят така и да действам по този начин. Просто трябваше да теглим чертата и да приемем случилото се. Беше по-скоро блъскане, а не нещо друго. Не съм го удрял, както се опитват да го изкарат. Беше реакция на нещо, което той каза, това е. Ако го видя, ще му се извиня лично", коментира бившият национален защитник Аяла.

След края на срещата ядосаните от поражението аржентински футболисти Науел Молина и Тиаго Алмада също влязоха в конфронтация с испански играчи, а Леандро Падерес дори хвана за гушата Ерик Гарсия.

"След края на срещата имаше напрежение на терена и затова от щаба се втурнахме на игрището, за да потушим нещата. Намерението ми беше да разделим футболистите, но понякога, когато сърцето ти препуска, нещата не се случват така, както ни се иска. Но нямам извинение. Поемам пълна отговорност за действията си. Ерик Гарсия също беше там. Казах му, че съм дошъл да ги разтърва и да ги поздравя за победата", каза още Аяла.

Снимка: Ройтерс

Кирил Пламенов