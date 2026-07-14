Над 100 000 души посрещнаха Норвегия след историческия Мондиал

Въпреки че отпадна на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол след загуба с 1:2 от Англия след продължения, националният отбор на Норвегия беше посрещнат като герой в родината си.
Над 100 000 фенове изпълниха улиците на Осло, за да приветстват футболистите. Самолетът с отбора беше ескортиран от изтребители на норвежките военновъздушни сили, а на летището получи традиционен воден салют. След това играчите бяха приети от крал Харалд V и членовете на кралското семейство.
Празненствата продължиха с парад в открит автобус, а престолонаследникът Хокон поведе популярния ритуал „Викингско гребане“, който се превърна в символ на норвежкия тим по време на Мондиал 2026. Капитанът Мартин Йодегор благодари на привържениците за невероятната подкрепа.
За Норвегия това беше първо участие на световно първенство от 1998 година и най-доброто представяне в историята на страната на Мондиал – достигане до четвъртфиналите.
Снимка: Ройтерс
Кирил Пламенов
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