Усик нокаутира Верхувен и оцеля в спорен мач

Олександър Усик защити световните си титли в тежка категория след изключително спорна победа над кикбокс легендата Рико Верхувен на галавечер край пирамидите в Гиза.
Мачът бе прекратен в 11-ия рунд, след като Усик прати нидерландеца в нокдаун с ляв ъперкът. Въпреки че Верхувен показа готовност да продължи, съдията спря двубоя само секунди преди края на рунда – решение, което предизвика сериозни спорове.
За мнозина именно Верхувен бе по-активният и опасен боксьор в голяма част от срещата, а към момента на спирането две от съдийските карти бяха равни – 95:95, докато третата даваше аванс 96:94 за нидерландеца.
„Това беше трудна битка“, заяви кратко Усик след 25-ата си поредна победа.
След мача Верхувен определи прекратяването като несправедливо и поиска реванш. Макар да има едва втори професионален боксов мач, нидерландецът остава доминираща фигура в кикбокса с 22 поредни победи за последните 11 години.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 28 май 21:00ч.
Режисьор: Шон Андерс
В ролите: Актьорски състав Джейсън Бейтман Ник Хендрикс Чарли Дей Дейл Арбъс Джейсън Судейкис Кърт Бъкман Дженифър Анистън Д-р Джулия Харис Крис Пайн Рекс Хансън Кристоф Валц Бърт Хансън Джейми Фокс Dean 'MF' Jones Кевин Спейси Дейв Харкен Кели Стейбълс Рейчъл Виж