Усик нокаутира Верхувен и оцеля в спорен мач

Олександър Усик защити световните си титли в тежка категория след изключително спорна победа над кикбокс легендата Рико Верхувен на галавечер край пирамидите в Гиза.


Мачът бе прекратен в 11-ия рунд, след като Усик прати нидерландеца в нокдаун с ляв ъперкът. Въпреки че Верхувен показа готовност да продължи, съдията спря двубоя само секунди преди края на рунда – решение, което предизвика сериозни спорове.


За мнозина именно Верхувен бе по-активният и опасен боксьор в голяма част от срещата, а към момента на спирането две от съдийските карти бяха равни – 95:95, докато третата даваше аванс 96:94 за нидерландеца.


„Това беше трудна битка“, заяви кратко Усик след 25-ата си поредна победа.


След мача Верхувен определи прекратяването като несправедливо и поиска реванш. Макар да има едва втори професионален боксов мач, нидерландецът остава доминираща фигура в кикбокса с 22 поредни победи за последните 11 години.


Кирил Пламенов


 



