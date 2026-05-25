Усик нокаутира Верхувен и оцеля в спорен мач

Олександър Усик защити световните си титли в тежка категория след изключително спорна победа над кикбокс легендата Рико Верхувен на галавечер край пирамидите в Гиза.

Мачът бе прекратен в 11-ия рунд, след като Усик прати нидерландеца в нокдаун с ляв ъперкът. Въпреки че Верхувен показа готовност да продължи, съдията спря двубоя само секунди преди края на рунда – решение, което предизвика сериозни спорове.

За мнозина именно Верхувен бе по-активният и опасен боксьор в голяма част от срещата, а към момента на спирането две от съдийските карти бяха равни – 95:95, докато третата даваше аванс 96:94 за нидерландеца.

„Това беше трудна битка“, заяви кратко Усик след 25-ата си поредна победа.

След мача Верхувен определи прекратяването като несправедливо и поиска реванш. Макар да има едва втори професионален боксов мач, нидерландецът остава доминираща фигура в кикбокса с 22 поредни победи за последните 11 години.

Кирил Пламенов