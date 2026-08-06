Зверев и Медведев отпаднаха от турнира в Монреал

Александър Зверев и Даниил Медведев бяха елиминирани във втория кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" 1000 в Монреал.
Шампионът от "Ролан Гарос" Зверев загуби от нидерландеца Талон Грикспоор след 7:6, 2:6 и 4:6 в първия си мач.
Поставеният под номер 1 германец допусна първо поражение след загубата си от Яник Синер на финала на "Уимбълдън", пише БНР.
"Не очаквах да играя добре, но не съм очаквал и да бъде толкова зле", призна Зверев след поражението във втория кръг.
Мадведев отстъпи пред друг нидерландец - Ботик ван де Зандсхулп с 3:6 и 6:7.
Канадецът Феликс Оже-Алиасим пък се оттегли от участие заради контузия на гърба, получена по време на тренировка.
В други срещи френският ветеран Гаел Монфис се раздели с Монреал след поражение от американеца Лърнър Тиен с 3:6, 6:0, 3:6.
Америкецът Томи Пол победи Валентен Ройе от Франция с 6:4, 7:6.
Напред все пак продължи един французин - Теренс Атман, който надигра руснака Карен Хачанов с 6:4, 7:6.
Кирил Пламенов
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