Даяна описва смъртта си 10 месеца по-рано: Х планира инцидет с колата ми!

"Х планира инцидент с колата ми", свидетелства в свое писмо от октомври 1996 г. лейди Даяна, която загина в неизяснена досега автомобилна катастрофа 10 месеца по-късно – в нощта на 30 срещу 31 август 1997 г. Това лято стават 25 години – четвърт век от инцидента, който и досега е обвит в мистерия по ред причини. Автентичността на сигнала за подготвяна злополука потвърди и личният шофьор на принцесата, останала завинаги само на 36 г. - Патрик Джефсън в тв интервю.

В тунела под моста Алма на Сена в Париж, недалеч от българското посолство, мерцедеса, возещ Ди и нейния спътник Доди Ал Файед се удари. Но причината не е преследване от папараци, както службите подхвърлиха първоначално на журналистите, а те повтарят и до днес тази мантра. Престъплението е на шофьора на изчезнал яко дим бял ФИАТ Уно.

Какво се е случило с малката кола, причинила големия инцидент не е ясно. Ясна е обаче съдбата на нейния собственик Джеймс Андансън. Човекът на британските служби е намерен "самоубит" в колата си през 2000 г. като заключението на френските тайни служби е, че той е запален в автомобила си. Той, разбира се, е нов, вече не прословутият ФИАТ от злокобния тунел. За мистерията около смъртта на агента свидетелства бъдещият и също самоубил се премиер на Франция Пиер Берговоа в писмо до неговия приятел и също известен френски държавник Лионел Жоспен.

Интересен факт е, че тялото е открито не от случаен минувач или от местната полиция край неговия имот във Франция, а от ... френските командоси. Едни от онези, дето наши селяни ги пребиха край Дунав преди няколко години....

Не само белият ФИАТ обаче и смъртта на неговия собственик са мистерия около гибелта на принцеса Даяна. Една от необяснените загадки е как линейката, изпратена да я закара до болницата след катастрофата в тунела закъснява с 33 минути, а после я кара точно час и 10 минути до отстоящото на 5 минути с автомобил, особено в празния откъм движение късен час, здравно заведение. Тъй като там тя е регистрирана при пристигането си точно час и 43 минути или 103 минути след инцидента. Оказалият първа помощ д-р Майе свидетелства: "Когато я поехме, тя беше ранена". Не издъхнала, не издъхваща, само ранена. Така че огромното забавяне очевадно доста е "помогнало" да умре, губейки много кръв и своята свяст.

Друга необяснима загадка е защо след инцидента парижките власти, вместо да затворят тунела - трафик не е заплашен в среднощните часове, те го чистят и го мият. Така правят невъзможно разследването в голяма степен, защото - също като в случая с атентата в Сарафово, са заличени следите от престъплението или нещастния случай.

За нещастния случай или престъплението в тунела Алма е набеден шофьорът на мерцедеса на Ди и Доди. "Анри Пол не беше пиян", свидетелства единственият оцелял от четиримата пътуващи в колата Тревър Рийс Джоунс - бодигард на принцесата пред комисията на лорд Стивънс, която - като всяка правителствена комисия - бе създадена да потули и да засипе с прах неизяснената трагедия.